«Aktenzeichen XY...gelöst» wieder über 6 Millionen

Quotennews

Fast zwei Jahre dauerte es bei der Fahndungs-Show im Zweiten. Gestern sollte es gelingen: «Aktenzeichen XY... ungelöst» holte mehr als 6 Millionen Zuschauer nach Mainz.

Dass die ZDF-Primetime mitgestern die beste Reichweite des Tages braucht an dieser Stelle kaum erwähnt zu werden, denn mit 6 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,3 Prozent zeigte sich das Zweite bockstark. Der Erfolg riss auch bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren nicht ab, denn mit 1,12 Millionen Zuschauern aus dieser Kategorie holte der Sender mit dem Zweiten ebenfalls den Tagesbestwert, wenn die «Tagesschau» um 20 Uhr außer Acht gelassen wird. Diese holte 1,29 Millionen junge Zuschauer.Doch bleiben wir bei «Aktenzeichen XY... ungelöst» und der Tragweite des gestrigen Erfolgs. Die Marke von 6 Millionen Zuschauern konnte zuletzt am 15. April 2020 geknackt werden, als damals 6,37 Millionen einschalteten. Der Marktanteil betrug damals 18,6 Prozent und ist damit niedriger als der gestrige. Am 18. März 2020 schauten mit 6,03 Millionen und am 31. Januar 2018 mit 6,01 Millionen nochmals mehr Zuschauer als gestern das Programm, jedoch lagen auch zu diesen Terminen die Marktanteile bei weniger starken 16,8 und 18,9 Prozent.Mit also einer durchaus beachtlichen Leistung in puncto Gesamtreichweite markierte das Zweite einen schlichtweg starken TV-Abend. Wenn auch die Leistung bei den jüngeren Zuschauern, 1,12 Millionen Zuschauer und 14,8 Prozent Marktanteil, mehr als nur gefallen wird. Im Vorfeld der Primetime lief bereits «Blutige Anfänger» vor guten 3,1 Millionen Zuschauern ab 19:30 Uhr. Der Marktanteil zeigte bereits zu dieser Zeit 11,0 Prozent und mit dünnen 0,24 Millionen jüngeren Zuschauern reichte es zu 3,8 Prozent am entsprechenden Markt.