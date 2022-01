Christin Okpara darf doch nicht in den Dschungel

TV-News

Da es Unstimmigkeiten zu Okparas Impfstatus gebe, wird das Reality-Sternchen nun von Jasmin Herren ersetzt, die sich bereits in Südafrika befindet.

#IBES-News: Jasmin Herren zieht ins Dschungelcamp🍃 Sie ist als Ersatzkandidatin nach Südafrika gereist – und hat vor Ort erfahren, dass sie tatsächlich ins #Dschungelcamp einziehen wird. Sie ersetzt Reality-Sternchen Christin Okpara. Alle Infos hier: https://t.co/rfCovViDQi pic.twitter.com/aBm0Opjz7D — RTL (@RTL_com) January 13, 2022

Seit Anfang der Woche steht das Teilnehmerfeld für die am kommenden Freitag, 21. Januar, startenden Staffel der Reality-Showfest. Mit dabei sollte eigentlich auch Reality-Sternchen Christina Okpara sein, doch daraus wird nun nichts, wie RTL am Donnerstagnachmittag bestätigte.„Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren. Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. „Ob Christin geimpft ist oder nicht, ist an der Stelle nicht das Problem“, versichert Küttner weiter. „Es geht darum, dass der berechtigte Verdacht besteht, dass sie gegenüber der Produktion falsche Aussagen hinsichtlich der Impfung gegen das Coronavirus getroffen hat." Tatsächlich gibt RTL an, dass „generell eine Impfung gegen das Coronavirus keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 15. Staffel“ sei. Der Sender ließ verlauten, dass ein negativer PCR-Test und die vorgeschriebene Quarantäne für eine Teilnahme ausreichen.Nichtsdestotrotz wird sich Okpara nun nicht zu Lucas Cordalis Harald Glööckler, Filip Pavlović, Tina Ruland, Eric Stehfest, Anouschka Renzi, Tara Tabitha Janina Youssefian, Peter Althof, Linda Nobat und Manuel Flickinger gesellen dürfen. Stattdessen greift RTL auf Jasmin Herren zurück, die als Ersatzkandidatin nach Südafrika gereist war. Ihr verstorbener Mann Willi Herren hatte bereits 2004 an dem Reality-Format teilgenommen – damals noch in Australien. Wegen der Corona-Pandemie findet die diesjährige Produktion in Südafrika statt.