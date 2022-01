«Star Trek: Picard»: RTLZWEI sichert sich Free-TV-Premiere

TV-News

Sir Patrick Stewart als Jean-Luc Picard zeigt RTLZWEI im Februar in einer Event-Programmierung. Danach wandert «Star Trek: Picard» in den Free-Bereich von RTL+.

Vor zwei Jahren veröffentlichte CBS All Access, aus dem mittlerweile Paramount+ hervorgegangen ist, die Science-Fiction-Serie. Hierzulande ist die zehnteilige Reihe bei Amazon Prime Video abrufbar, doch nun findet sich auch ihren Weg ins frei empfangbare Fernsehen. Wie RTLZWEI am Donnerstag bestätigte, wird man alle zehn Folgen Mitte Februar in einer Eventprogrammierung ausstrahlen. Am Freitag, den 18. Februar, starten ab 20:15 Uhr die ersten vier Folgen, ehe am Samstag die Episoden fünf bis sieben und am Sonntag die achte bis zehnte Ausgabe ebenfalls zur besten Sendezeit folgen.Besetzt ist die «Star Trek: Picard» mit Sir Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard, eben jener Rolle, die er bereits in der Serie «Star Trek – Das nächste Jahrhundert» und in den vier Kinofilmen verkörperte. Neben Stewart sind in weiteren Rollen Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Harry Treadaway und Jeri Ryan zu sehen. Auch Brent Spiner, Jonathan Frakes, und Marina Sirtis haben Gastauftritte in ihren Serien-Rollen.«Picard» spielt Ende des 24. Jahrhunderts und 14 Jahre nach seinem Rückzug aus der Sternenflotte. Jean-Luc Picard (Stewart) führt ein ruhiges Leben auf seinem Weingut Chateau Picard. Als er von einer mysteriösen jungen Frau, Dahj (Briones), aufgesucht wird, die seine Hilfe braucht, erkennt er bald, dass sie persönliche Verbindungen zu seiner eigenen Vergangenheit haben könnte. Mit der Expertin für Künstliche Intelligenz Dr. Agnes Jurati (Pill), dem Raumschiff-Kapitän Chris Rios (Cabrera) und sein ehemaliges Crew-Mitglied Raffi Musiker (Hurd) begibt er sich auf eine ungewisse Reise, auf der er alten Bekannten wieder begegnet. Wegen des großen Erfolgs der Serie ist eine Fortsetzung von «Star Trek: Picard» fest geplant. Eine zweite Staffel ist bereits produziert und eine dritte Runde angekündigt. Nach der linearen RTLZWEI-Ausstrahlung ist die Serie auch bei RTL+ kostenlos abrufbar.