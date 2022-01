Diese Stars tanzen bei «Lets Dance»

TV-News

14 Prominente schwingen ab Mitte Februar jeden Freitag das Tanzbein.

RTL bittet auch in diesem Jahr wieder zum Tanz. Ab Freitag, den 18. Februar, startet diein die 15. Staffel und setzt dabei ausschließlich bei den prominenten Tänzerinnen und Tänzern auf neue Gesichter, denn die Jury besteht einmal mehr aus den langjährigen Mitglieder Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi. Die ersten Kandidaten verriet der Kölner Sender bereits in der vergangenen Woche ( Quotenmeter berichtete ), nun wurde das Feld komplettiert.Neben Sängerin Michelle, Schauspieler Hardy Krüger Jr., Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht, «GZSZ»-Darsteller Timur Ülker, Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione, Leichtathlet und Paralympics-Star Mathias Mester sowie Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach werden auch Moderatorin Amira Pocher, Autor und Comedian Bastian Bielendorfer, Moderatorin Janin Ullmann, Sportmoderator Riccardo Basile, Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein, Zirkusartist René Casselly und Sänger Mike Singer das Tanzbein schwingen. Letzterer musste aufgrund der aktuellen Pandemielage und dem hohen Infektionsgeschehen seine geplante Tour um ein halbes Jahr verschieben, weshalb eine Teilnahme an der Tanz-Sendung möglich wurde.Dennoch oder gerade deswegen blickt Singer mit großer Vorfreude auf die kommenden Wochen und – je nach Tanztalent – Monate: „Ich liebe Herausforderungen und mit «Let's Dance» habe ich auf jeden Fall eine ganz besondere. Tanzen ist für mich Neuland, aber ich bringe die Bühnenerfahrung mit. Ich hoffe, ich kann meine neuen Erfahrungen gut mit meinen alten kombinieren und freue mich schon sehr auf die kommende Staffel."Mit welchen Profitänzern die genannten Teilnehmer gepaart werden, entscheidet sich erst beim Staffelauftakt, wenn es heißt. Welche Profis diesmal an der Live-Show teilnehmen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Bekannte Gesichter gibt es jedenfalls auf den Moderatoren-Positionen. Diese füllen wie üblich Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.