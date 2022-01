Völlig zu Recht: Franzi lässt David abblitzen

Soap-Check

Während bei «Rote Rosen» David seine Finger nicht bei sich lassen kann, wird Tina als Einbrecherin in die «Dahoam is Dahoam»-Apotheke beschuldigt.

Florian versichert Anke, dass sie keinen Grund zur Eifersucht haben muss, obwohl er sich selbst nicht sicher ist. Anke reißt sich zusammen. Doch als ihr auf der Eröffnung des Tourismus-Büros die Nähe zwischen Florian und Katrin abermals bewusst wird, verliert sie die Kontrolle. Aufgebracht stellt sie klar: Sie wünschte, Katrin wäre nie aus dem Koma erwacht! Franzi lässt David sitzen, als Mia die beiden beim Sex erwischt hat. Besorgt sucht Franzi das Gespräch mit ihrer Schwester, die verletzt ist und nichts von ihr hören will. Simon engagiert sich im Hotel immens und will Gunter in einem Abendmeeting mit neuen Ideen begeistern. Da macht ihm Sara einen Strich durch die Rechnung. Sie hat Tina versprochen, als Babysitter für Louis einzuspringen. Ein Test zur Baby-Entscheidung, die bald getroffen werden muss. Sara ist berührt von Simons Vaterqualitäten und folgt ihrem Bauchgefühl. Sie will ein Kind mit Simon. Aber will er auch?Josie erfährt, dass der „Fürstenhof“ ein Kochbuch herausbringen will. Um Paul zu zeigen, was sie kann, will sie sich bei dem Konzept einbringen. Wenig später übt Paul mit Constanze Walzertanzen für die anstehende Gala. In der gelösten Stimmung nimmt Paul sie plötzlich ganz anders wahr. Werner und Christoph beschließen, gegen Ariane an einem Strang zu ziehen. Daraufhin erklärt Christoph Werner, dass er die Schenkung seiner Anteile rückgängig machen könnte, wenn er Robert „groben Undank“ nachweisen kann. In seiner Not versucht Werner Robert daraufhin zu einer Beleidigung zu provozieren. Hildegard will ein kniffliges Kreuzworträtsel lösen, um ein Wellnesswochenende für Alfons und sich zu gewinnen. Doch als sie bei einem schweren Wort an ihre Grenzen kommt, stößt Gerry hinzu und macht eine erlösende Bemerkung. Michael ist aufgebracht, als er Max findet, der in seiner Waldhütte bequem geschlafen und gegessen hat. Doch dieser hat keine Lust auf Michaels Belehrungen und verlässt den Workshop vorzeitig. Kurz darauf folgt ihm auch André zurück nach Hause. Auf Michael hingegen wartet eine neue Herausforderung im Wald. Erik ist positiv überrascht, als Yvonne sich bei ihm entschuldigt. Da sie in Finanznot ist, besorgt er ihr probeweise einen Job in der Pianobar. Kurz darauf bedient Yvonne Christoph, der sie ganz amüsant findet. Yvonne zeigt sich dagegen ernsthaft interessiert an ihrem neuen Chef.Volker gelingt es, Tina mit seinem Charme für sich zu gewinnen. Ist es eine gute Idee, sich wieder auf den gewalttätigen Ex einzulassen? Margot und Gerstl sind begeistert, als sie einen früheren Hochzeitstermin als gedacht bekommen. Was kann jetzt noch schiefgehen? Tina ist in Erklärungsnot, als der Schlüssel der Apotheke in ihrem Auto gefunden wird. Kann sie beweisen, dass sie nicht die Einbrecherin war?Britta lässt die Chance verstreichen, die Fake-Schwangerschaft zu beenden. Roberts Sorge setzt Britta mehr denn je zu. Nika und Conor arbeiten an ihrem neuen Song. Dabei muss Conor einsehen, dass er seine Gefühle für Nika aller guten Vorsätze zum Trotz nicht im Griff hat. Als es Zoe nach dem Kinoabend nicht gut geht, verheimlicht sie das vor ihrer Mutter und bittet stattdessen Sina um Hilfe, doch Mareike kommt ihr auf die Schliche.Maximilian führt Caroline zu einem Date aus, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Doch Caroline hat Zweifel an Maximilians Loyalität. Yannick kann nicht glauben, dass Henning lieber allein an der Trinkhalle Alkohol trinkt, als den Todestag der Mutter mit ihm und Lucie zu verbringen. Deniz ist entschlossen, nicht auf Nurias Flirtversuch zu reagieren. Doch Nuria lässt nicht locker, und Deniz lässt sich auf sie ein.Laura und John kommen in der Schweiz an. Während Laura alles für den Coup vorbereitet, sucht John nach einem Weg, sie von dem Einbruch abzuhalten. Doch Laura bleibt entschlossen, ihr Vorhaben durchzuziehen. Yvonne ist nach der Reaktion der Patientin verunsichert. Vielleicht hat sie sich alles doch zu einfach vorgestellt. Dann kehrt ihr Kampfgeist zurück, und sie positioniert sich selbstbewusst der Patientin gegenüber und steht für sich ein.Für Meike ist der Schock riesig. Jemand aus Lisas Studentenwohnheim wurde beinahe vergewaltigt. Grund genug für Meike, nach ihrer Tochter zu sehen – mit mäßigem Erfolg. Zwar stellt Meike erleichtert fest, dass Lisa nicht das Opfer war, doch muss sie abermals erkennen, dass Lisa sie nach wie vor hasst und nicht mehr sehen will. Meike ist traurig. Dascha hingegen ist zuversichtlich, dass Lisa ihrer Mutter irgendwann verzeihen wird. Immerhin hat Dascha selbst das ja auch nach ihrem Streit mit Lisa geschafft. Wenig später macht Lisa Meike aber noch ein weiteres Mal klar, dass sie nichts mehr von ihr wissen will. George versucht, Meike zu trösten, doch sie weist ihn rabiat ab. Droht Meike jetzt auch noch George zu verlieren? Überraschenderweise ruft Lisa noch einmal bei ihrer Mutter an und gibt ihr den Rat, George nicht zu verprellen. Meike nimmt sich die Worte ihrer Tochter zu Herzen. Sie entschuldigt sich bei George und nimmt ihn in den Arm, so fest sie kann.Schmidti gibt sein Bestes, um für Leif einen geilen Geburtstag auszurichten. Er setzt für ihn sogar seinen Job im LA aufs Spiel, als er kurzerhand beschließt, die Party dorthin zu verlegen. Als Mike sie vor Ort erwischt, reagiert er sauer und verpflichtet sie, die Bar wieder aufzuräumen. Die Partymacher lassen sich den Tag aber auch davon nicht verderben und kehren sogar noch in Leifs Wohnung ein. Dort findet Schmidti ein paar Erinnerungsstücke. Mit seinen interessierten Nachfragen sorgt er allerdings dafür, dass Leif völlig aus der Haut fährt und Krätze und Schmidti hochkant rauswirft.