VOX zeigt Neues von «First Dates Hotel» und «Prince Charming»

TV-News

Ab Anfang Februar steht der Montagabend bei VOX im Zeichen der Liebe, denn dort werden die dritten Staffeln von «First Dates Hotel» und «Prince Charming» zu sehen sein.

Heiße Liebe für die kalte Jahreszeit hat der Privatsender VOX ab Montag, den 7. Februar, im Programm, denn dann zeigt die Kölner TV-Station neue Folgen der Dating-Showsund. Die Primetime beginnt dann zunächst mit dem Urlaubsformat von Roland Trettl, der wie schon im vergangenen Jahr seine Gäste nach Kroatien einlädt, während die dritte Staffel der Gay-Dating-Reihe um 22:22 Uhr an den Start geht.Von «First Dates Hotel» gibt es in diesem Jahr erstmals acht statt wie bisher sechs Folgen zu sehen. Neu sind zudem die Team-Mitglieder Julia und Lara sowie Rezeptionistin Lieselot, sie komplettieren die Gruppe um Nic, Phil, Tim, Maria, Marlitt und Damian. Warner Bros. ITVP Deutschland ist erneut für die Produktion verantwortlich.«Prince Charming» ist im Gegensatz zu «First Dates Hotel» keine Neuware, denn die dritte Staffel ist bereits seit Oktober vollständig bei RTL+ verfügbar. Darin sucht Kim Tränka nach seinem Mr. Right und darf aus 18 Männern im Alter zwischen 22 und 40 Jahren wählen. Spannend ist neben Tränkas Suche nach dem großen Glück auch die Frage, ob es in der Singles-Villa zu Turteleien kommt, denn dort sind der Liebe ebenfalls keine Grenzen gesetzt. Insgesamt zeigt VOX alle neun Folgen und die Wiedersehensfolge. Eine vierte Staffel ist übrigens bereits beschlossene Sache ( Quotenmeter berichtete ).