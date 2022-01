Opdenhövel stapelt hoch

TV-News

Matthias Opdenhövel wird im Februar samstags nicht «The Masked Singer» moderieren, sondern «Die Stapelshow», deren Konzept so simpel wie der Sendungstitel selbst ist.

Ein Sprichwort besagt: „Tief stapeln, hoch gewinnen.“ Dass diesem Prinzip die neue ProSieben-Showwohl eher nicht folgen wird, lässt sich bereits am Sendungstitel erkennen. Der Unterföhringer Privatsender hat nun einen Sendetermin für die von Matthias Opdenhövel moderierte Show gefunden. Ab dem 12. Februar läuft das Format aus dem Hause Redseven Entertainment an vier Samstagen jeweils um 20:15 Uhr.Das Showkonzept ist denkbar einfach: Wer hoch stapelt, gewinnt bis zu 100.000 Euro. Dabei wird alles Erdenkliche aufeinandergestellt. Von brennenden Briketts, Sektflaschen, Seifenblasen, Couchtischen, Cornflakes, Zuckerwürfel mit dem Mund und Verkehrshütchen auf einem Bagger müssen Zweierteams gutes Feingefühl und eine ruhige Hand beweisen. Opdenhövel soll durch das Bieten von Geld die Kandidaten zu noch höheren Stapelleistungen treiben.«Die Stapelshow» ist aus dem «Schlag den Star»-Universum entlehnt. Erst Ende November spielten Katja Burkard und Olivia Jones in der Samstagabendshow eine Stapel-Version, bei der sie mit Baggern Klötze aufeinanderstapeln sollten. Am 29. November zeigt ProSieben übrigens die nächste Ausgabe von «Schlag den Star».