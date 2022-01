2,6%: «Jetzt. Besser. Leben. Mit Sat.1» bleibt. ein. Flop.

Quotennews

Der neue Sat.1-Donnerstag startete mit katastrophalen Einschaltquoten. Eine Woche später ist das Bild nicht besser.

Vor acht Tagen startete der aus Unterföhring kommende Fernsehsender Sat.1 sein neues Magazin, das dem Zuschauer wertvolle Tipps für den Alltag an die Hand geben sollte.erwies sich als riesiger Flop, nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen waren gespannt, welche klugen Strategien ihnen vermittelt werden.Am Donnerstag kam – natürlich – nicht die Kehrtwende. Das von Claudia von Brauchitsch moderierte Format läuft auch weiterhin mehr als dürftig. In dieser Woche wollten nur 0,44 Millionen Zuschauer die Sendung sehen, die sich zwischen 20.15 und 22.15 Uhr erstreckte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei schrecklichen 1,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,18 Millionen und einen Marktanteil von desaströsen 2,6 Prozent.Mittat sich der Fernsehsender im Anschluss ebenfalls kein Gefallen. Die neue Ausgabe interessierte 0,47 Millionen Zuschauer, sodass Sat.1 sich über einen Marktanteil von 2,4 Prozent „freuen“ konnte. In der Zielgruppe wurden 0,15 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 3,4 Prozent.scheiterte ebenso: 0,25 Millionen Zuschauer, darunter 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige, verbuchte die Sendung. Der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 3,2 Prozent.