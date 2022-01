«Justice U»: David Ramsey wird John Diggle

US-Fernsehen

Das Format soll Teil des Arrowverse werden, wie der Sender mitteilte.

Der Sender The CW hat David Ramsey als John Diggle gecastet. Dieser könnte dann auch schon bald seine eigene Serie namensbekommen, so das Unternehmen. Das Format befindet sich in Entwicklung und wird Teil des Arrowverse. Ramsey spielte Diggle bereits in der ersten Staffel von «Arrow» und war zudem in weiteren Serien zu sehen.Nachdem er jahrelang an der Seite von maskierten Helden gekämpft hat, begibt sich Diggle (Ramsey) auf eine neue Mission, um fünf junge Meta-Menschen zu rekrutieren, die undercover als Studienanfänger an einer angesehenen Universität leben sollen. Dort wird er ihre Ausbildung beaufsichtigen und sie zu den Helden von morgen ausbilden. Die Serie basiert auf Figuren aus dem DC-Pantheon.Neben der Hauptrolle wird Ramsey auch die Regie bei dem potenziellen Pilotfilm der Serie übernehmen. Er hat außerdem einen Regievertrag mit Berlanti Productions unterzeichnet, der ihm die Regie bei mehreren Episoden mehrerer Serien im so genannten Arrowverse ermöglicht. Er wird auch weiterhin Gastrollen in mehreren Episoden verschiedener Arrowverse-Serien übernehmen.