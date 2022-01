«Quantum Leap» soll fortgesetzt werden

US-Fernsehen

Der Fernsehsender NBC hat einen Piloten bestellt.

Unter den aktuellen zwei Pilotaufträgen, die NBC erteilt hat, befindet sich eine Fortsetzung der Serie. In der neuen Folge ist es 30 Jahre her, dass Dr. Sam Beckett in den Quantensprung-Beschleuniger stieg und verschwand. Nun wurde ein neues Team zusammengestellt, um das Projekt wieder aufzunehmen, in der Hoffnung, die Geheimnisse hinter der Maschine und dem Mann, der sie erschaffen hat, zu verstehen.Steven Lilien und Bryan Wynbrandt schreiben den Pilotfilm und werden ihn auch für I Have an Idea! Entertainment produzieren. Beide sind derzeit ausführende Produzenten bei der NBC-Serie «La Brea». Der «Quantum Leap»-Schöpfer Donald P. Bellisario wird über Belisarius Productions als ausführender Produzent fungieren.Deborah Pratt wird ebenfalls als ausführende Produzentin arbeiten, ebenso wie Martin Gero für Quinn's House Productions. Universal Television wird produzieren. Gero steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei UTV. Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte über eine Art Reboot oder eine Fortsetzung der ursprünglichen Serie, einschließlich eines möglichen Spielfilms.