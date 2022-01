Epix will mehr «Godfather of Harlem»

US-Fernsehen

Das Format um Forrest Whitaker wird definitiv weitergehen.

Wie Epix am Donnerstag mitteilte, wird die Drama-Serieeine dritte Staffel bekommen. Forest Whitaker kehrt in der Rolle des Verbrecherbosses Bumpy Johnson zurück, neben einer Besetzung, die Vincent D'Onofrio, Ilfenesh Hadera, Nigél Thatch, Lucy Fry und Antoinette Crowe-Legacy umfasst."Ich bin begeistert, dass ich zu meiner Serie zurückkehre und mit unseren unglaublichen Darstellern, der Crew und den Autoren zusammenarbeite, während wir diese einzigartige und kraftvolle Geschichte erzählen", sagte Whitaker in einer Erklärung. "Ich kann es kaum erwarten, zurück ans Set zu kommen und danke (Epix-Präsident,) Michael Wright, Epix, ABC Signature und unseren treuen Fans für ihre Unterstützung."Die dritte Staffel der Serie wird aus zehn Episoden bestehen, deren Produktion in diesem Sommer in New York beginnen soll. Die Handlung wird sich mit Johnsons ständigem Machtkampf um die Kontrolle über Harlem befassen, bei dem er gegen die eindringenden Mitglieder der kubanischen Mafia und der CIA ankämpft.