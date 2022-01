«Interview With the Vampire»: Christian Robinson ist dabei

US-Fernsehen

Die neue AMC-Serie wird um einen weiteren Darsteller erweitert. Dieser ist aus «BMF» bekannt.

Wie das amerikanische Branchenblatt „Variety“ exklusiv vermeldete, hat sich Christian Robinson der Serieangeschlossen. AMC hat für «Interview With the Vampire» acht Episoden bestellt und plant eine Ausstrahlung im Jahr 2022 auf AMC und AMC Plus. Rolin Jones wird im Rahmen seines Gesamtvertrags mit AMC Studios als Autor, ausführender Produzent und Showrunner für die Serie fungieren.Robinson wird in der Rolle des Levi zu sehen sein, einem aufrechten Baptisten aus dem ländlichen Louisiana, der das Herz von Louis' (Jacob Anderson) Schwester Grace (Kalyne Coleman) gewonnen hat. Zur Besetzung der Serienadaption des gleichnamigen Anne-Rice-Romans gehören außerdem Sam Reid, der Lestat spielen wird, und Bailey Bass als Claudia.Zu Robinsons jüngsten TV-Erfolgen gehören «BMF» und «Power Book III: Raising Kanan» bei Starz sowie «Tell Me a Story» und «Brockmire». Auf der Spielfilmseite hat er in Filmen wie «The First Purge» ► und dem Netflix-Film «Burning Sands» mitgewirkt.