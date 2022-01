So aufregend wird das Kinojahr 2022

Hintergrund

von Markus Tschiedert 17. Januar 2022, 11:37 Uhr

In den nächsten Monaten startet unter anderem «The Batman» und «Tod auf dem Nil» findet seinen Weg ins Kino. Detlev Buck drehte einen weiteren «Bibi & Tina»-Teil.

Wieder einmal Comicverfilmungen dominieren

Animierte Wunderwelten

Made in Germany

Höhepunkte des Actionkinos 2022

2021 war ein schweres Jahr für die Kinobranche. Monatelang mussten die Theatern wegen bedingt geschlossen bleiben, Filme wurden von einem Termin zum nächsten verschoben oder landeten gleich auf diversen Screening- Plattformen. Auch wenn die pandemische Lage derzeit wieder angespannt ist, besteht dennoch die Hoffnung, dass es 2022 auf der Leinwand wieder richtig krachen wird. Das vorgesehene Programm der Filmverleiher sieht vielversprechend aus, und schon im Frühjahr erwarten uns einige Highlights. Oscar-Preisträger Guillermo del Toro («Shape of Water») schickt mit(ab 20.1. im Kino) seinen neuesten Mystery-Thriller ins Rennen, in dem Bradley Cooper einen finsteren Schausteller spielt, der mit seinen fiesen Tricks in die Fänge einer Psychiaterin (Cate Blanchett) gerät. Einen Alptraum lässt auch Roland Emmerich («Midway») erwachen, wenn er in(ab 3.2.) den Erdtrabanten aus seiner Umlaufbahn reißt und unser Planet damit in eine Katastrophe stürzt.Weltuntergangsstimmung schwingt auch stets in Comicverfilmungen mit und auch 2022 wird wie schon in den letzten zehn Jahren von diesem Erfolgsgenre weiterhin dominiert. Mit(31.3.) führt Marvel einen weiteren Superhelden, wobei Jared Leto als Vampir stets die Seiten zwischen Gut und Böse wechselt. Gespannt sind Fans ebenso auf Robert Pattinson, der als(ab 3.3.) erstmals den dunklen Rächer aus den DC-Comics mimt. Ben Affleck und Michael Keaton sollen aber ebenfalls als Batman zurückkehren. Möglich macht das(3.11.) mit Ezra Miller in der Titelrolle, der in die Zeit zurückreist und dadurch in andere Dimensionen gerät. Nur noch eine Frage der Zeit war es, wann der bestbezahlteste Actionheld der Welt endlich einen Comichelden verkörpern würde. Dwayne Johnson wagt es als(ab 28.7.), ebenfalls eine Adaption eines DC-Comics. Ansonsten wimmelt es 2022 nur so von Fortsetzungen in diesem Genre. Jason Momoa lässt seine Kräfte ein weiteres Mal in(ab 15.12.) spielen. Benedict Cumberbatch kehrt in(ab 5.5.) ebenso in seinem Kostüm zurück wie Chris Hemsworth in seinem bereits vierten Abenteuer(ab 7.7.). Wer oder ob den 2020 verstorbenen Chadwick Boseman in(ab 9.11.) als Titelhelden ersetzen wird, bleibt noch ein Geheimnis. Ein Wiedersehen soll es auch mit den animierten Spinnenmann aus einem Paralleluniversum in(ab 13.10.) geben, und damit sind wir auch schon beim nächsten Genre, dass sich großer Beliebtheit bei den Zuschauermassen erfreut.Den Auftakt in den Wunderwelten des Animationsfilms macht das von Weihnachten 2021 in den Januar 2022 verschobene Sequel(ab 20.1.) über tierische Bühnenstars, die eine weitere Supershow auf die Beine stellen wollen. Dabei spricht Bastian Pastewka einen Koala-Bären, Alexandra Maria Lara ein Schweinchen und Peter Maffay einen alten Löwen Putzige Tierchen, die sich wie Menschen verhalten, gibt es auch in(ab 24.3.) und in der neuen Jules-Verne-Verfilmung(ab 3.2.), in der ein Frosch und ein Äffchen den Globus umreisen wollen. Ebenso kindgerecht sollte es auch in(ab 17.3.) zugehen, wo Füchse das Osterfest abschaffen wollen. Wie geschaffen wir den Animationsfilm ist auch das beliebte Märchen(ab 31.3.) über ein Geschwisterpaar, dass einem Maikäfer zur Hilfe eilt.(ab 24.11.) heißt der verheißungsvolle Titel des neuen Walt-Disney-Films, der rechtszeitig zu Weihnachten ins Kino kommen soll und von einer Forscherfamilie erzählt, die in ein mysteriöses Abenteuer gestürzt werden. Lustig wird es sicherlich auch in(ab 31.3.), ein weiteres Abenteuer um den blauen Computerspiel-Igel und in(ab 30.6.) mit den gelben Überraschungseiern in Latzhosen zugehen. Was Kinderherzen ansonsten noch aus deutschen Landen erfreuen dürften sind Nicholas Ofczarek als der neue(ab 8.12.), Michael Bully Herbig als Schlossgespenst in(ab 28.7.) und Marc-Uwe Kling, der sein freches Beuteltier in(ab 29.9.) wieder hüpfen lässt.Deutsche Filmemacher verstehen sich nicht nur auf Kinderfilme, sondern bringen das Publikum gern mit Komödien zum Lachen. In(ab 3.2.) nimmt Regisseurin und Hauptdarstellerin Karoline Herfurth heutige Schönheitsideale aufs Korn. Sönke Wortmann holt mit(ab 10.3.) größtenteils seinen Cast aus «Frau Müller muss weg!» zurück: Anke Engelke, Justus von Dohnányi und Florian David Fitz lassen als Lehrer tief blicken. Detlev Buck wiederholt sich ebenfalls, wenn er mit(ab 21.7.) bereits den fünften Teil aufs Kinovolk loslässt. In Deutschland gedreht, aber alles andere als Deutsch ist(seit 13.1.), eine zutiefst britische Geschichte über das letzte Weihnachten von Lady Diana (Kristen Stewart) mit der englischen Königsfamilie kurz vor ihrer Trennung von Prinz Charles. Eine britische Ikone war auch die Krimi-Autorin Agatha Christie, deren Roman(ab 10.2.) ein weiteres Mal verfilmt wurde, von niemand anderen als Sir Kenneth Branagh, der neben der Regie auch die Rolle des Meisterdetektivs Hercule Poirot spielt. Mit(24.2.) kommt aber noch ein weiterer Film von Branagh ins Kino, mit dem er seine eigene Kindheit in der nordirischen Hauptstadt aufarbeitete, wofür er sich schon jetzt hohe Oscar-Chancen ausrechnen darf. Zum Vereinigten Königreich gehört auch J.K. Rowling mit ihrem Helden Harry Potter. Fürs Kino erdachte sie sich danach eine neue Serie aus, die mit(ab 7.4.) bereits in die dritte Runde geht. Erstmals erleben wir Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald, nachdem sich Johnny Depp wegen seines wohl zweifelhaften Lebenswandels von der Rolle verabschieden musste.Gewiss dürfen sich die Fans wieder auf gewaltiges Feuerwerk freuen, dass seine Vollendung am Computer fand. Ohne die animierten Tricks geht im Actionkino heute gar nichts mehr und so wird auch Tom Cruise bei seiner Wiederkehr als Kampfflieger in(ab 26.5.) gewiss nicht alle Stunts in der Luft selbst ausgeführt haben. Als Agent Ethan Hunt wird Cruise das Actionkino 2022 auch in(ab 29.9.) bereichern. Konkurrenz bekommt er von Jason Statham als MI6-Agent in Guy Ritchies Spionagethriller(ab 24.2.). Ein King des Actionkinos ist ebenfalls Regisseur Michael Bay, der Jake Gyllenhaal als Bankräuber in(24.3.) auf Hochtouren bringt. Klingt gefährlich, aber weitaus gefährlicher sind die Urzeit-Ungeheuer, denen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in(ab 9.6.) ausgesetzt sind. Der absolute Höhepunkt stellt sich aber erst zum Jahresende ein, wenn James Cameron nach 12 Jahren endlich seine Fortsetzung(ab 14.12.) herausrückt. Ein weiteres Abenteuer auf dem phantastischen Mond Pandora mit Sam Worthington und Zoe Saldana. Nun wurde dieser Film aber schon so oft angekündigt und wieder verschoben, dass man sich in Zeiten von Corona gar nicht mehr gewiss ein darf. Aber wie man weiß: Die Hoffnung stirbt zuletzt.