Corona-Ausfall am «Traumstrand»

TV-News

Eigentlich hätte Iris Klein beim RTLZWEI-Format «Kampf der Realitystars» mitwirken sollen, doch nun wurde sie positiv auf Covid-19 getestet.

Die Produktionsarbeiten für das Reality-Formathaben eben erst begonnen, da haben die Produzenten bereits mit einem größeren Problem zu kämpfen. Denn obwohl das Teilnehmerfeld der diesjährigen Staffel noch gar nicht offiziell verkündet wurde, steht nun fest, dass eine Teilnehmerin nicht dabei sein kann. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigte Daniela Katzenbergers Mutter, Iris Klein, dass sie nicht an der in Thailand produzierten Show teilnehmen könne, da sie positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei.„Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Dabei habe ich mich wahnsinnig auf meine Teilnahme gefreut“, sagte sie dem Boulevardblatt. „Ich wollte doch auch innerhalb unserer Familie und vor allem Lucas, der ja beim Dschungelcamp teilnimmt, zeigen, dass ich den Titel nach Hause hole und die Gewinnerin in unserer Familie bin.“ Sie sei zweimal geimpft und geboostert, weshalb sie die Situation als „echt frustrierend“ bezeichnete. Ihr gehe es aber gut und sie habe keine Symptome. Auf Instagram schrieb Klein in einem Post, dass Gesundheit vorgehe. Sie hätte sich „auf dem Weg dorthin“ infiziert und sei „schon acht Tage in Quarantäne“.Für RTLZWEI bedeutet der Ausfall nun, dass nach Ersatz gesucht werden muss. „Der Ausfall von Iris Klein als Kandidatin stellt unsere Produktion vor Herausforderungen“, betont RTLZWEI-Unterhaltungschefin Shona Fraser gegenüber der ‚Bild‘. „Es wird nicht einfach, aber wir sind zuversichtlich. Vor allem wünschen wir Iris eine schnelle gute Besserung und einen milden Verlauf.“