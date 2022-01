Paramount+ streicht «60 Minutes»-Ableger

US-Fernsehen

Scheinbar sind aktuelle Informationen beim CBS-Streamingdienst nicht gern gesehen.

Die Nachrichtensendung «60 Minutes» bereichert das amerikanische Fernsehen schon seit Jahrzehnten. Im vergangenen Jahr hat CBS beim hausinternen Streamingdienst Paramount+ den Ablegergestartet, der allerdings schon wieder gestrichen wird. Man habe es nicht geschafft, die jungen Menschen an das Format heranzuführen."Wir sind stolz auf das Team von «60 Minutes+» und auf die von ihnen produzierten Geschichten, die das Publikum über einige der wichtigsten Themen unserer Zeit informierten", so Paramount+ in einer Erklärung. "Ihr Journalismus wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter ein Gracie, National Headliner und NABJ Salute to Excellence Award. Die hervorragende Arbeit, die das 60+-Team geleistet hat, wird auch weiterhin auf Paramount+ zu sehen sein.“Das On-Air-Personal von «60 Minutes+» bestand unter anderem aus CBS News-Korrespondent Seth Doane und Wesley Lowery, der Journalist, der 2016 einen Pulitzer-Preis für seine Arbeit bei der Washington Post gewann.