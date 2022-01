«Der König von Palma»: Ballermann-Serie debütiert im Februar bei RTL+

TV-News

Die mit Henning Baum in der Hauptrolle besetzte Serie soll zudem auch bei RTL zu sehen sein.

Die Produktionsfirma UFA Fiction hat im vergangenen Jahr – von April bis Juli – auf Mallorca endlich die Seriegedreht, die erstmals 2019 angekündigt wurde. Darin spielt Henning Baum («Der letzte Bulle») Matthias „Matti“ Adler, der an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnet. Nach anfänglichem Erfolg geraten er und seine Familie bald in einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt, dem sie nicht mehr entkommen können. Die sechsteilige Serie spielt auf der beliebten Urlaubsinsel Anfang der Neunzigerjahre. RTL beschreibt die damalige Zeit auf Mallorca als „ausschweifend, aber auch ziemlich angsteinflößend“.Neben Baum spielen in weiteren Hauptrollen Sandra Borgmann («Dark») und Pia-Micaela Barucki («Charité»). Zudem standen André Hennicke («Sophie Scholl – Die letzten Tage»), Sönke Möhring («Inglourious Basterds»), Eva Mona Rodekirchen («Gute Zeiten, schlechte Zeiten»), Martin Semmelrogge («Das Boot») und Lucas Cordalis vor der Kamera. Die Drehbücher schrieben Veronica Priefer (Headautorin), Yves Hensel und Johannes Kunkel. Priefer und Kunkel fungierten darüber hinaus als Showrunner. Letzterer war auch als Produzent tätig. Producer war Marvin Rössler, Executive Producer für RTL Deutschland war Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel.Die Serie soll neben der Ausspielung bei RTL+ zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr auch bei RTL ihre Free-TV-Premiere feiern. Ebenfalls am 24. Februar startet auf RTL+ die Dokumentation, in der Henning Baum und Wotan Wilke Möhring ein GSG9-Training absolvieren. Der Crashkurs gipfelt schließlich in einem Geiselbefreiungsszenario, die RTL als „authentisch“ sowie als „physische und psychische Grenzerfahrung“ beschreibt. Produziert wird die Doku von Spin TV.