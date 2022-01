Christian Körner verlässt RTL Deutschland

Köpfe

Der Unternehmenssprecher verlässt RTL Deutschland zum Ende des ersten Quartals „auf eigenen Wunsch und nach bestem Einvernehmen“.

Durch den Zusammenschluss von RTL Deutschland und Gruner + Jahr gab es bereits am Mittwoch erste Personalentscheidungen und Abschiede zu vermelden. So verlässt Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur, zum 30. April 2022 dasRTL Deutschland. Mit Unternehmenssprecher Christian Körner kommt nun ein zweiter Kopf hinzu, der das selbsternannte „Entertainmentunternehmen“ verlässt. Körner scheide „auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen“, wie RTL Deutschland betont, zum 31. März 2022 aus dem Unternehmen aus. Neuer Kommunikationschef von RTL Deutschland wird Frank Thomsen, der bislang als Unternehmenssprecher von Gruner + Jahr fungierte.In einem gemeinsamen Statement danken die beiden Co-CEOs von RTL Deutschland, Stephan Schäfer und Matthias Dang, dem scheidenden Unternehmenssprecher: „Christian Körner hat in den vergangenen Jahren die Wahrnehmung unseres Unternehmens maßgeblich mitgeprägt. Als wichtiger Taktgeber hat er so kommuniziert, wie er ist: geradeaus, empathisch, stets mit Lust auf Veränderung, feinem Themengespür und bestens vernetzt. Er gehört fest zum Kernteam, das unseren Transformationsprozess aktiv vorantreibt. Wir bedanken uns von Herzen für seine herausragenden Leistungen und wünschen ihm für die Zukunft beruflich und persönlich alles erdenklich Gute.“„Die aktuellen Veränderungen in unserem Unternehmen sind für mich eine Chance, etwas Neues anzufangen“, erklärte Christian Körner, ging dabei aber nicht weiter auf seine berufliche Zukunft ein. „Ich bin dankbar für 18 intensive Jahre voller spannender Unternehmens- und Programmthemen, die ich zusammen mit meinem starken Team kommunikativ orchestrieren durfte: Oft bunt und straff getaktet durch das täglich öffentliche Zeugnis der TV-Quoten. Mein ausdrücklicher Dank geht an Stephan Schäfer und Matthias Dang und an ihre Vorgänger:innen für das große Vertrauen und den Freiraum, den ich genießen durfte. Ich wünsche RTL Deutschland viel Erfolg. Das Kommunikationsteam in Köln und Hamburg wird auch die nächste Etappe unter der Leitung von Frank Thomsen hervorragend begleiten.“