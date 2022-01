«Das große Promibacken» ist zurück im Abendprogramm

Quotennews

Die letzte Primetime-Ausgabe der Sat.1-Show ist fast ein Jahr her. Konnte «Das große Promibacken» an die Erfolge vom letzten Jahr anknüpfen?

Sechs Ausgaben von der Showschickte Sat.1 im vergangenen Jahr in die jeweiligen Primetimes, wobei es 2021 erst Mitte Februar die erste Episode zu sehen gab. Doch wichtiger an den Zahlen des letzten Jahres ist, dass in jeder Ausgabe, bis auf jene am 24. Februar 2021, über 2 Millionen Menschen einschalteten. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte sich zudem sogar ein positiver Trend, der die anfänglichen 0,87 Millionen Zuschauer aus dieser Kategorie auf letztliche 0,98 Millionen steigen ließ.Kein leichtes Erbe, dass «Das große Promibacken» in der gestrigen Primetime angetreten ist, es lief jedoch recht ordentlich. Mit 2,02 Millionen Zuschauern beginnt der Bällchensender mit der Back-Show auch 2022 vor über 2 Millionen Zuschauern und der Marktanteil von 7,6 Prozent liest sich ohne Sorgenfalten auf der Stirn. Selbiges zählt für die Leistung in der Zielgruppe, denn hier konnten zwar lediglich 0,75 Millionen Umworbene definiert werden, der Marktanteil von 11,0 Prozent markiert jedoch im Groben das Niveau vom Vorjahr. Alles also soweit in Ordnung bei der bunten Kugel und der prominenten Backe-Backe-Kuchen-Show.Ebenfalls mit beachtlicher Leistung ging VOX mit der Crime-Seriein die gestrige Primetime. Mit dabei waren 0,98 Millionen Zuschauer, ein Wert, der zuletzt am 10. Februar 2021 um 20:15 Uhr überboten werden konnte. Der Marktanteil von 3,2 Prozent dürfte grundsätzlich ebenfalls gefallen und mit 0,37 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe, markierte die Sender mit der roten Kugel ordentliche 4,8 Prozent am entsprechenden Markt.