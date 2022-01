«TV Total» minimal besser

Quotennews

Eine Winterpause nahm sich «TV Total» nicht wirklich, bereits gestern ging die Show bei ProSieben weiter. Keine gute Entscheidung.

Am Mittwoch vor Weihnachten, dem 22. Dezember 2021, verabschiedete sich Sebastian Pufpaff von noch 1,31 Millionen Zuschauern undging in einige verdiente Wochen Winterpause. Vom Glanz der 2,86 Millionen Auftakt-Zuschauern war da nicht mehr viel zu sehen, jedoch war auch zu keinem Zeitpunkt anzunehmen, dass ein derartiges Interesse reell gehalten werden kann. Immerhin blieb das Show-Comeback mit zuletzt 0,93 Millionen Umworbenen und damit einem Marktanteil von 12,5 Prozent in jeder letztjährigen Ausgabe im zweistelligen Prozentbereich. Allzu viel Zeit wollte man sich offenkundig in Unterföhring mit der Pause nicht nehmen, denn bereits gestern flimmerte «TV Total» wieder über den Bildschirm.Eine Entscheidung, die man sich wohl etwas besser hätte überlegen sollen. Mit 1,39 Millionen Zuschauern stieg das Interesse zwar minimal und auch der Marktanteil von 4,6 Prozent zeigt sich leicht verbessert. Mit 0,99 Millionen Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe markiert das Raab-Format noch 12,9 Prozent am entsprechenden Markt. Ebenfalls ein kleiner Anstieg des Interesses im Vergleich zu letzten Show im alten Jahr. Es lief also keinesfalls schlecht, jedoch wird sich wohl der negative Trend aus dem Vorjahr früher oder später fortsetzen und 2022 ist «TV Total» mit eben "nur" 1,39 und nicht 2,86 Millionen Zuschauer gestartet. Ebenfalls bereits in früh ins neue Jahr gestartet waren «Die Wollnys». Am 05. Januar 2022 holte die Chaos-RTLZWEI-Familie zumindest der zweiten Episode des Abends respektable 0,91 Millionen Zuschauer und schielte gewaltig auf die 1-Million-Marke.Diese galt es also in Grünwald zu knacken, was jedoch erneut nicht gelingen sollte, eher im Gegenteil. In der gestrigen Primetime wollten 0,73 Millionen Zuschauersehen, wodurch sich der Marktanteil auf 2,4 Prozent legte. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,36 Millionen definiert werden, was den Marktanteil auf 4,7 Prozent brachte. Soweit so gut, denn bereits letzte Woche war die zweite Folge des Abends besser. Das ereignete sich auch diese Woche und ab 21:15 Uhr 0,79 Millionen insgesamt und 0,38 Millionen Zielgruppen-Zuschauer dabei. Die Marktanteile stiegen auf 2,9 Prozent und 5,4 Prozent (ZG). Mit der 1-Million-Marke hatte das Format damit gestern rein gar nichts zu tun.