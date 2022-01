RTL Deutschland stellt sich neu auf

Köpfe

Nach der Fusion mit Gruner + Jahr bekommen die Wachstumsfelder TV-Sender, Print- und Digitalgeschäfte sowie journalistische Inhalte jeweils eine einheitliche Führung. So soll ein „Medienhaus der Zukunft“ entstehen.

Seit Anfang des Jahres ist die Fusion zwischen RTL Deutschland und dem Verlagshaus Gruner + Jahr vollzogen. Bislang hielt man sich noch bedeckt, welche personellen Veränderungen dieser Zusammenschluss nach sich ziehen würde. Am Dienstag gab es zunächst eine virtuelle Mitarbeiterfeier, bei der die Co-CEOs Matthias Dang und Stephan Schäfer den 7.500 Mitarbeitern ein Geschenk mit Symbolcharakter übereichten, beziehungsweise mitteilten. Passend zum Unternehmensziel, nachhaltiges Wachstum für das Medienunternehmen zu sichern, und angelehnt an die Zahl der Angestellten hat RTL Deutschland den Schutz eines 7.500 Quadratmeter großen Waldstücks übernommen. Dazu kooperiert das Medienhaus mit Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben und dessen Waldakademie.Einen Tag später lässt RTL Deutschland etwas tiefer in die neuen Abläufe und Ziele des crossmedialen Unternehmens blicken. So gibt man als Kernwachstumsfelder „ein starkes Inhaltegeschäft, der Ausbau des Streamings, unabhängiger Journalismus und neue Umsatzpotenziale durch crossmediale Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens“ aus. Um dieses Ziel zu erreichen, haben Dang und Schäfer ein neues Führungsteam etabliert, das direkt an die Geschäftsführung berichten soll, der neben Dang und Schäfer auch Alexander Glatz, Oliver Radtke und noch bis Ende April Julia Reuter angehören. Als Startschuss für das neue Team ist das zweite Quartal 2022 vorgesehen, nachdem zuvor der erforderliche Organisationsumbau erfolgt ist. „Wir wollen RTL+ zum größten digitalen Entertainmentangebot entwickeln, im linearen Fernsehen unsere marktführende Position ausbauen und mit positiver Unterhaltung und unabhängigem Journalismus neue Erlöspotenziale erschließen – beschleunigt durch die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr. Entlang dieser strategischen Prioritäten haben wir ein starkes Führungsteam benannt“, so die beiden Co-CEO in einem gemeinsamen Statement.Einen besonderen Fokus legt man dabei auf den Streamingdienst RTL+, den künftig Eva Messerschmidt und Henning Nieslony gleichberechtigt verantworten. RTL+ soll im zweiten Quartal „zum ersten umfassenden Medienabo über alle Gattungen“ ausgebaut werden. Messerschmidt und Nieslony arbeiten eng zusammen mit Karin Immenroth, die den Bereich Data führt, und Christina Dohmann, die die Verantwortung für den Endkunden-Vertrieb übernimmt. Für das TV-Geschäft zeichnet künftig Henning Tewes verantwortlich. Er wird das TV-Geschäft aller Sender, ausgenommen ntv, steuern und weiterhin die Programminhalte von RTL+ als Co-Geschäftsleiter verantworten. Zudem wird er alle Inhalte im Bereich Entertainment, die Produktionseinheit RTL Studios und den Programmeinkauf leiten.Für den Nachrichtensender ntv wird künftig Stephan Schmitter verantwortlich sein, der zudem auch die Leitung für alle journalistischen Inhalte von Bewegtbild über Digital und Audio bis Print übernimmt. Da RTL Deutschland nach der Gruner+Jahr-Fusion von „zum größten Teil wachstumsgetriebenen“ Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro ausgeht, wird Mirijam Trunk die Leitung des neu geschaffenen Bereichs für crossmediale Projekte und Partnerschaften übernehmen. Sie soll die Potenziale ausschöpfen und die Zusammenarbeit initiieren und führen. Als neuer Geschäftsführer der Ad Alliance verantwortet der bisherige Chief Marketing Officer Frank Vogel zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben künftig gemeinsam mit Matthias Dang das gesamte Vermarktungsgeschäft. Er folgt damit auf Andreas Kösling, der das Unternehmen aus privaten Gründen verlässt und zurück nach München geht.Matthias Dang und Stephan Schäfer über das neue Führungsteam: „Jede und jeder von ihnen hat in den vergangenen Jahren Führungsstärke und ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungswillen bewiesen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Mit diesem Team, ehrlicher Arbeit und gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen bauen wir das Medienhaus der Zukunft – das führende Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen.“