«The Flight Attendant»: Sharon Stone übernimmt Schlüsselrolle

US-Fernsehen

Das HBO-Max-Format geht bekanntlich in eine zweite Runde. Kaley Cuoco bekommt am Set eine neue Kollegin.

Die bekannte Schauspielerin Sharon Stone wird in der HBO-Max-Seriedie Rolle der Mutter von Protagonistin Cassie Bowden (Kaley Cuoco) verkörpern. Die beiden haben sich schon lange entfremdet. Nachdem sie ein Leben lang mit Cassies Alkoholismus zu kämpfen hatte, hat sie keine Geduld und keinen guten Willen mehr übrig.In der ersten Staffel von «The Flight Attendant» wacht Cassie, eine Flugbegleiterin, die zu viel trinkt, nach einer Partynacht mit einem reichen Passagier (Michiel Huisman) auf und findet ihn ermordet in seinem Hotelbett. Sie macht sich daran, den Mord aufzuklären – und sich selbst zu entlasten –, verstrickt sich dabei aber in ein mörderisches Netz von Hightech- und Finanzschwindeleien.Vor den Dreharbeiten der zweiten Runde sagte Cuoco dem Branchenblatt „Variety“: „Das ist jemand, der sein normales Ich ist, während sie sich den ganzen Tag lang Medikamente einflößt. Und erst wenn man ihr das alles wegnimmt, beginnt sie zu fallen."