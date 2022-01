«Prominent getrennt»: RTL vereint getrennte Promi-Paare

TV-News

Acht ehemalige Promi-Pärchen ziehen in eine Villa ein. Der Zuschauer soll bei einem möglichen Liebescomeback oder großem Eifersuchtsdrama hautnah dabei sein.

RTL hat miteine neue Reality-Show angekündigt, in der sich getrennte Promi-Paare wieder zusammenfinden müssen, um so die Chance auf den Gewinn von 100.000 Euro zu haben. Die Sendung bringt acht Ex-Promipaare zusammen, der Kölner Sender verspricht dabei, dass man sie „nicht nur an ihre emotionalen Grenzen, sondern weit darüber hinaus“ bringen werde.Sendestart der neuen Show aus dem Hause Seapoint Productions soll Dienstag, der 22. Februar, um 20:15 Uhr sein. Auf dem Streamingdienst RTL+ sind die Folgen jeweils sieben Tage vorab verfügbar.Wer die acht prominenten Ex-Paare sein werden, verriet RTL noch nicht. Wie der Titel verrät beziehen sie eine Villa. Dabei sollen alle Wahrheiten über die gescheiterte Beziehung ans Licht geführt und dabei offene Rechnungen beglichen werden. Ob alte Gefühle – positiv oder negativ – wieder hochkochen? Eines wird sicher sein. In der «Prominent getrennt»-Villa wird man nie allein sein. So kann es schnell zu einem Flirt vor den Augen des Ex oder gar zu einem Comeback eines Promipärchens kommen. Den Kampf um die 100.000 Euro entscheiden aber nicht nur Spiele und Gefühle, sondern auch die Gunst der Mitbewohner.