«Kampf der Realitystars»: Produktionsstart der dritten Staffel

TV-News

In Thailand haben die Produktionsarbeiten für die nächste Staffel des Reality-Formats begonnen. Über 20 Promis haben sich dort eingefunden.

Im vergangenen Jahr erreichte die zweite Staffel des RTLZWEI-Formats1,03 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchte man 0,53 Millionen, der Marktanteil kletterte im Vergleich zum Vorjahr von 7,9 auf 8,9 Prozent. Dementsprechend ist es nur logisch, dass es auch in diesem Jahr wieder zum „Schiffbruch am Traumstand“ kommt. Wie der Grünwalder Sender nun bestätigte haben die Arbeiten an der neuen Runde nun in Thailand begonnen.Wie in den vergangenen beiden Jahren wird Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels erneut als Moderatorin durch die Sendung führen. „Ich freue mich riesig, auch bei der dritten Staffel von «Kampf der Realitystars» dabei zu sein und diese zu moderieren! Die Arbeiten hier in Thailand laufen auf Hochtouren. Das gesamte Produktionsteam gibt sein bestes und es macht echt Spaß, gemeinsam anzupacken. Das wird super!“, so Hummels.Wer in Thailand dabei sein wird, hält RTLZWEI derzeit noch unter Verschluss. Die Kandidaten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Fest steht aber schon jetzt, dass dem Gewinner der Banijay-Produktion ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro winkt. Die Gewinner der ersten beiden Staffel waren Fußballer Kevin Pannewitz und Sängerin Loona.