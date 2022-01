Diese Bewohner ziehen in den Dschungel ein

TV-News

RTL hat das Line-up für die diesjährige «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Staffel bekannt gegeben, die in Südafrika produziert wird.

Mit Filip Pavlović, Lucas Cordalis und Harald Glööckler standen bereits seit dem Ende der letztjährigen Ersatzshow im Tiny House fest, nun hat RTL die restlichen neun Kandidaten bekannt gegeben, die fürdie Reise nach Südafrika antreten werden. Beim Staffelstart am 21. Januar um 21:30 Uhr werden demnach Reality-Sternchen Christin Okpara, «Bachelor»-Kandidatin Linda Nobat, Reality-Star Tara Tabitha, Janina Youssefian – von RTL als „Teppichluder a.D.“ bezeichnet –, Schauspielerin Tina Ruland und Schauspielerin Anouschka Renzi zu sehen sein.Neben Glööckler, Cordalis und Pavlovi werden zudem auch «GZSZ»-Darsteller Eric Stehfest, «Prince Charming»-Kandidat Manuel Flickinger und Bodyguard-Legende Peter Althof ins Dschungelcamp einziehen. Moderiert wird die Reality-Show wie üblich von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die sich 17 Mal live aus der Nähe des Kruger-Nationalparks, wo die Produktion diesmal stattfindet. Die Dreharbeiten in Australien waren aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen nicht möglich. Die Australier produzieren zudem ihren Ableger in diesem Jahr im heimischen Camp.Dr. Bob wird ebenfalls live vor Ort sein, um für das Wohlergehen der RTL-Dschungelstars zu sorgen. Direkt im Anschluss an die täglichen Live-Shows zeigt der Kölner Sender den Aftershow-Talk «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach», moderiert von Angela Finger-Erben und Olivia Jones. Interessant dürfte vor allem der Produktionsablauf der neuen Staffel werden, denn in Südafrika gibt es im Vergleich zu Deutschland keine Zeitverschiebung – anders als in Australien.