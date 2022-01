«Kitchen Impossible»: VOX schickt Tim Mälzer ab Februar durch Europa

TV-News

Passend zur TV-Show erscheint im Februar auch ein offizielles Kochbuch mit den besten Rezepten.

In der Adventszeit strahlte der Kölner Sender VOX zwei neue Folgen der Koch-Erfolgsshowmit Tim Mälzer aus. Nun hat die TV-Station Nachschub angekündigt. Die siebte Staffel beginnt demnach am Sonntag, 6. Februar, und umfasst acht reguläre Ausgaben. Als Staffelabschluss ist zudem eine «Best Friends-Edition» geplant, in der sich Mälzer mit Tim Raue und Max Strohe duelliert. In den übrigen Folgen bittet der Hamburger Starkoch Björn Swanson, Haya Molcho, Sven Wassmer, Viktoria Fuchs, Alain Weissgerber, Cornelia Poletto sowie Hendrik Haase zum Kochduell. Darüber hinaus kommt es am 27. März zum Team-Duell zwischen Tim Mälzer und Sepp Schellhorn gegen Felix Schellhorn, Philip Rachinger und Lukas Mraz, die unter dem Namen „Healthy Boy Band“ die Gourmetszene aufmischen.„Ich habe mich riesig gefreut, dass wir für die neue Staffel von «Kitchen Impossible» wieder über die deutschsprachigen Grenzen hinaus drehen konnten. Zu Hause ist es zwar bekanntlich am schönsten. Aber das Format macht eben auch aus, dass wir auf emotionale Entdeckungsreisen gehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Und da draußen gibt es noch so viel Tolles zu erleben – da rückt der Wettbewerb auch mal in den Hintergrund. Was bleibt, sind vor allem die Eindrücke, die Menschen, die Momentaufnahmen mit Land und Leuten.", erzählt Tim Mälzer. Er reist unter anderem nach Kildare in Irland, während es für seine Gegner unter anderem nach Saltstraumen (Norwegen), Tirana (Albanien) und Porches (Portugal) geht.Neben der sonntäglich TV-Ausstrahlung um 20:15 Uhr dürfen sich die Fans des Formats ab dem 21. Februar auf „Kitchen Impossible: Das Kochbuch“ freuen. VOX verspricht in dem neuen Buch zur Sendung „die besten Rezepte, die tollsten Locations, die schrägsten Challenges, die coolsten Sprüche“. Das Buch, das im Mosaik Verlag erscheint, beinhaltet einige eindrucksvolle Begegnungen aus den bisherigen sieben Jahren «Kitchen Impossible». Das Buch nimmt die Fans mit auf die Reise „zu den tollsten Locations und den krassesten Challenges“ und bietet Fakten und Zahlen zu den bereisten Kontinenten und Ländern. Außerdem werden 45 Rezepte serviert.