Disney bestellt 19. «Greys Anatomy»-Runde

US-Fernsehen

Auch Meredith Grey bleibt als Hauptdarstellerin erhalten.

Das am längsten laufende Ärzte-Drama der Welt,, wird mindestens noch ein Jahr lang bei ABC zu sehen sein. Die Produktionsfirma hat einen entsprechenden Vertrag mit Ellen Pompeo unterzeichnet, der eine Fortführung des Formats ermöglicht. Vor einem Jahr stand das Drama noch auf der Kippe, weshalb es zum Ende der Staffel keinen Cliffhanger gab.Während die 17. Staffel von «Grey's Anatomy» den Arbeitern an vorderster Front gewidmet war und sich ernsthaft mit der Covid-19-Pandemie auseinandersetzte, wobei Meredith selbst fast gestorben wäre, spielt Staffel 18 in einer fiktiven Welt nach der Pandemie. Da Meredith nun nach Minneapolis pendelt, während sie versucht, die Parkinson-Krankheit zu heilen – finanziert von Dr. David Hamilton (Peter Gallagher) – sind Meredith und Nick nun zusammen."«Grey's Anatomy» ist ein echtes Phänomen, das von Zuschauern auf der ganzen Welt geliebt wird. Egal, ob sie die Serie live auf ABC sehen, sie auf Hulu oder weltweit auf Disney+ oder Star Plus streamen, es ist klar, dass die Fans nicht genug von Shonda Rhimes' brillanter Kreation bekommen können", sagte Dana Walden, Vorsitzende der Unterhaltungsabteilung von Walt Disney Television. "Wir haben enormes Vertrauen in Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo und das gesamte Kreativteam, um neue, unerzählte Geschichten zu entwickeln, die sich weiterhin auf die moderne Medizin konzentrieren, die Themen aufgreifen, die die Welt um uns herum prägen, und die treue Fans über Jahre hinweg begeistern werden."