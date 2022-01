«Die Geissens»: RTLZWEI kann sich auf sein Erfolgsformat verlassen

Quotennews

Zu Beginn der Primetime lag man auf dem Niveau der Vorwoche, doch dann zog die Millionärsfamilie an.

Im vergangenen Jahr warenzu Beginn des Jahres ein voller Erfolg für RTLZWEI , 1,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren waren dabei, wovon 0,65 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Dadurch ergaben sich grandiose Marktanteile von 3,6 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den Umworbenen. In der vergangenen Woche kam die Doku-Soap über die Millionärsfamilie nur schleppend aus dem Startblock. Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel sahen lediglich 0,71 und 0,65 Millionen Interessierte. In der Zielgruppe waren damit „nur“ Werte von 5,8 und 5,9 Prozent möglich – zwar oberhalb des Senderschnitts gelegen, für Geissens-Verhältnisse allerdings unter den Möglichkeiten.In Woche zwei schalteten zunächst 0,76 Millionen ein, die zweite Ausgabe steigerte sich dann auf 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Daraus ergaben sich Sehbeteiligungen von annehmbaren 2,5 und guten 3,1 Prozent. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren 0,41 und 0,49 Millionen dabei. Hier stiegen die Einschaltquoten im Vergleich zur Vorwoche auf 5,8 und starke 7,3 Prozent.Am Nachmittag läuft es fürdagegen weiterhin miserabel. Die von Jana Ina Zarrella moderierte Slow-Dating-Show läuft mittlerweile auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr, doch auch die zweistündige Verschiebung macht sich nicht bezahlt. Vergangenen Montag setzte es katastrophale 0,9 Prozent in der werberelevanten Zuseherschaft, diesmal kam man immerhin auf 2,8 Prozent, was dennoch ein Katastrophenwert ist. Insgesamt schalteten das Programm nur 0,15 Millionen ein. RTLZWEI muss vorerst weiter auf den Flop setzen, da man 75 Folgen bestellt hatte.