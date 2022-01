«Call My Agent!» mit weiteren Adaptionen

International

Die französische Serie über eine Pariser Talentagentur soll in Südkorea, Indonesien, dem Nahen Osten, den Philippinen, Malaysia und Polen adaptiert werden.

Vor rund drei Monaten hat sich Sky die Rechte für eine italienische Adaption der französischen Seriegesichert, nun steht die Show vor einem weiteren Schritt ein weltweites Publikum zu erobern. Nach Adaptionen in Indien, Kanada und der Türkei sowie einer demnächst bei Amazon erscheinenden U.K.-Version von John Morton sollen nun weitere Adaptionen mit Remakes bei Top-Streamern und -Sendern in Südkorea, Indonesien, dem Nahen Osten, den Philippinen, Malaysia und Polen folgen.In Indonesien wird die Show von Erik Matti adaptiert, dem von der Kritik gefeierten Regisseur von „On The Job“, der sowohl als Regisseur als auch als Showrunner fungieren wird. Dondon Monteverde ist ausführender Produzent. Die von Disney Plus Hotstar bestellte Serie wird von Angel Locsin ("The General's Daughter") und Edu Manzano ("Marry Me, Marry You"), einem lokalen Star aus Schauspiel, Sport und Politik, angeführt. Die Produktion der achtteiligen Show soll im April oder Mai starten. Das indonesische Remake von «Call My Agent!» ist Teil von Disneys Bemühungen, originelle Inhalte im asiatisch-pazifischen Raum zu erstellen. Der Streamer kündigte kürzlich seinen Plan an, bis 2023 50 Originalserien und Shows in der Region auf den Markt zu werfen.Weitere hochkarätige Partner für lokale Remakes sind NBC im Nahen Osten, HBO Go auf den Philippinen, Astro in Malaysia und TVN in Polen. Ein südkoreanischer Partner wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Alle sieben Remakes sollen 2022 in Produktion gehen. Drei oder vier weitere Remakes sollen folgen, unter anderem in Tschechien, Griechenland, Deutschland und Spanien, erklärten die France-TV-Vertriebsagenten Sabine Chemaly und Julia Schulte. In jedem Gebiet „wird das Format von Produzenten angepasst, die Zugang zum lokalen Talentpool haben“, sagte Chemaly. Die Offizielle sagte, dass die Adaptionen keine direkten Kopien des Originalformats sein würden, sondern die einzigartigen Aspekte ihrer jeweiligen Branche zelebrierten. Das britische Remake zum Beispiel werde einen bedeutenden Schwerpunkt auf die Welt des Live-Theaters legen, weil das West End eine so große Rolle im britischen Geschäft spiele.