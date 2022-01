«Emily in Paris» bekommt weitere Staffeln

US-Fernsehen

Das in Frankreich angesiedelte Drama hat eine Bestellung über zwei Staffeln erhalten.

Der Streamingdienst Netflix hat wohl hinter den Kulissen die Verträge endlich abgeschlossen, dennbekommt eine dritte und vierte Runde. Über 100 Millionen Stunden wurde die Serie kurz nach Weihnachten geschaut, aufgrund dieses Erfolges war eine Fortführung unausweichlich.«Emily in Paris» handelt von Emily (Lily Collins), einer ehrgeizigen Marketing-Führungskraft in den Zwanzigern aus Chicago, die unerwartet einen Job in Paris erhält, als ihre Firma ein französisches Luxus-Marketing-Unternehmen übernimmt. Sie wird mit der Erneuerung der Social-Media-Strategie beauftragt und beginnt ein neues Leben in Paris voller Abenteuer und Herausforderungen, während sie ihre Arbeitskollegen für sich gewinnt, Freundschaften schließt und neue Romanzen eingeht. In Staffel zwei reist Emily von Paris an die französische Riviera, unter anderem nach Saint-Tropez.Die nächste Staffel wird wieder in den Studios von Paris am Rande der französischen Hauptstadt im Frühjahr oder Sommer gedreht. Einige andere Drehorte, darunter London, werden derzeit geprüft. Die Serie wird von MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions und Jax Media produziert.