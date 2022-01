Vermischtes

Joyn feiert Hausparty mit Social-Media-Stars

Veit-Luca Roth von 10. Januar 2022, 12:56 Uhr

In «Hausparty X» ziehen 16 Influencer in eine Villa ein, um eine zehnstündige Hausparty zu feiern. Joyn zeigt das Experiment in zehn Episoden, die Stars kommentieren aus dem Off das Gezeigte und sprechen auch über das Thema Alkoholkonsum.

Wer kennt es nicht? Man wacht verkatert am nächsten Morgen auf, die zurückliegende Nacht ist nur noch eine verschwommene Ansammlung dunkler Erinnerungen, möglicherweise findet man auf dem Handy peinliche Fotos oder Chatnachrichten. So ganz kann man sein Verhalten auf der Party nicht erklären. «Hausparty X – Wer hat den besten Vibe» ziehen 16 Social-Media-Stars in eine Villa ein, um zehn Stunden lang „die verrücktestes Hausparty ihres Lebens“ zu feiern. Der Streamingdienst verspricht: „So euphorisch, privat und hemmungslos haben sich die Social-Media-Stars noch nie gezeigt.“



Ab dem 13. Januar wird das von moonvibe produzierte Format kostenlos bei Joyn ausgestrahlt. Jede Woche erscheinen zwei neue Episoden der zehnteiligen Serie. Mit dabei sind Rewi, Ron Bielecki, Estefania Elisa, Jamootv, Jonas Wuttke, Shaiden Rogue, Theo Carow, Andrea Subotic, Dyma, Nathan Goldblat, Adiisworld, Lisa Küppers, Lewin Rayy, Celina Neverbaby und Robert White.



Inhalt der Folgen sind neben den Highlights der Party auch die – zum Teil sehr kritischen – Reaktionen der Influencer auf ihr Verhalten während der Feier. Im Mittelpunkt steht unter anderem auch das Thema Alkoholkonsum, was bei vielen Formaten bewusst eingesetzt wird, um Content zu generieren. Die Social-Media-Sternchen werden in «Hausparty X» dafür von mehreren Kamerateams begleitet. Jede Stunde votet die Partytruppe eine Person raus, deren „Vibe“ am wenigsten zur Gruppe passt. Der Gewinner darf sich am Ende über 10.000 Euro für einen guten Zweck und den Titel „wildestes Party Animal“ freuen.



Die gesamte Produktion wurde unter strengen Covid-19 Auflagen mit entsprechendem Hygienekonzept ausgeführt, teilte

Wer kennt es nicht? Man wacht verkatert am nächsten Morgen auf, die zurückliegende Nacht ist nur noch eine verschwommene Ansammlung dunkler Erinnerungen, möglicherweise findet man auf dem Handy peinliche Fotos oder Chatnachrichten. So ganz kann man sein Verhalten auf der Party nicht erklären. Joyn lädt die Zuschauer nun auf eine Hausparty der besonderen Art ein – nicht zum Feiern, sondern zum Zuschauen. Inziehen 16 Social-Media-Stars in eine Villa ein, um zehn Stunden lang „die verrücktestes Hausparty ihres Lebens“ zu feiern. Der Streamingdienst verspricht: „So euphorisch, privat und hemmungslos haben sich die Social-Media-Stars noch nie gezeigt.“Ab dem 13. Januar wird das von moonvibe produzierte Format kostenlos bei Joyn ausgestrahlt. Jede Woche erscheinen zwei neue Episoden der zehnteiligen Serie. Mit dabei sind Rewi, Ron Bielecki, Estefania Elisa, Jamootv, Jonas Wuttke, Shaiden Rogue, Theo Carow, Andrea Subotic, Dyma, Nathan Goldblat, Adiisworld, Lisa Küppers, Lewin Rayy, Celina Neverbaby und Robert White.Inhalt der Folgen sind neben den Highlights der Party auch die – zum Teil sehr kritischen – Reaktionen der Influencer auf ihr Verhalten während der Feier. Im Mittelpunkt steht unter anderem auch das Thema Alkoholkonsum, was bei vielen Formaten bewusst eingesetzt wird, um Content zu generieren. Die Social-Media-Sternchen werden in «Hausparty X» dafür von mehreren Kamerateams begleitet. Jede Stunde votet die Partytruppe eine Person raus, deren „Vibe“ am wenigsten zur Gruppe passt. Der Gewinner darf sich am Ende über 10.000 Euro für einen guten Zweck und den Titel „wildestes Party Animal“ freuen.Die gesamte Produktion wurde unter strengen Covid-19 Auflagen mit entsprechendem Hygienekonzept ausgeführt, teilte Joyn mit. Alle Beteiligten seien regelmäßig getestet worden.

vorheriger Artikel