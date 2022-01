Hulu bestellt «Reboot»

US-Fernsehen

Die neue Serie stammt von Steve Levitan, der schon für «Modern Family» tätig war.

Hulu hat die Comedy-Serievon Schöpfer Steve Levitan bestellt, wie „Variety“ erfahren hat. Die Serie wurde ursprünglich im August als Pilotfilm bei Hulu bestellt. Keegan-Michael Key und Johnny Knoxville führen die Besetzung an, zusammen mit Judy Greer, die in die Rolle von Leslie Bibb im Pilotfilm schlüpft."Nachdem ich dreißig Jahre in der TV-Comedy gearbeitet habe, ist dies sowohl mein Liebesbrief an Sitcoms als auch, wenn ich ehrlich bin, eine dringend benötigte Therapie", sagte Levitan. Die Serie ist durchdrungen von der Ironie der anhaltenden Neigung der Fernsehindustrie, Erfolgsserien aus der Vergangenheit zu rebooten. Die Serie beginnt damit, dass Hulu eine Familiensitcom aus den frühen 2000er Jahren rebootet und die gestörte Besetzung wieder zusammenbringt. Nun müssen sie sich mit ihren ungelösten Problemen in der sich schnell verändernden Welt von heute auseinandersetzen."Steves unglaubliche Erfolgsbilanz spricht für sich selbst. «Modern Family» war brillant und äußerst attraktiv, brachte Woche für Woche Millionen von Zuschauern zum Lachen und wurde schnell zu einer globalen Sensation", so Jordan Helman, Head of Scripted Content bei Hulu. "Wir fühlen uns geehrt, dass Hulu mit «Reboot» Steves Rückkehr ins Fernsehen beherbergt, und angesichts unserer Reihe erfolgreicher Komödien wie «Only Murders in the Building», «Pen15», «Ramy» und anderen wissen wir, dass unsere Zuschauer diese urkomische Metasatire verschlingen werden."