Sportcheck

«Let's Dance» bei RTL, Handball-EM im Ersten und Zweiten und eine neue DAZN-Show - das bietet der Sportcheck. Zudem gibt es einen kleinen Quotenrückblick auf die Darts-WM.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Das Warten hat ein Ende: Schon bald ist Freitag wieder Tanztag bei RTL. Den Auftakt macht am 18. Februar, 20.15 Uhr, in der 14 tanzwillige Stars live erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten üben und das Tanzparkett erobern dürfen. Mit dabei sind 2022 unter anderem Schauspieler Hardy Krüger Jr., Sängerin Michelle oder Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht. Und mit Leichtathlet und Paralympics-Star Mathias Mester auch ein Sportler. Er ist der erste kleinwüchsige Teilnehmer der Show. Schauspieler Timur Ülker, Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione und Nachwuchspolitikerin & Autorin Caroline Bosbach komplettieren die erste Hälfte des Teilnehmerfeldes. Auf den Moderatoren- und Jurorenposten verändert sich derweil nichts: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 15. «Let's Dance»-Staffel, Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen das Dargebotene.Relativ schlichtheißt die neue Live Show auf DAZN, die vergangenen Sonntag startete und die jeweils ab 19.30 Uhr (ab 21.30 Uhr bei einer Anstoßzeit um 19:30 Uhr) den Spieltag der Fußball-Bundesliga abrundet. Elmar Paulke begrüßt dabei wechselnde Gäste und moderiert die knapp 70-minütige Sendung. DAZN überträgt die Freitags- und Sonntagsspiele. In der Rubrik «Wir müssen reden» wird mit wechselnden Gästen immer ein aktuelles Thema besprochen. Geleitet werden die Workouts von erfahrenen Top-Coaches und Weltklasse-Sportlern, darunter Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler, Stuntfrau und Personal Trainerin Daniela Kahl sowie Crossfit-Athlet Shagel Butt. Zur Auswahl stehen schweißtreibende Cardio-Einheiten, kurze Mobility-Sessions und Zirkeltrainings. Das Training Workouts ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Sportler geeignet. Es stehen Workouts mit einer Länge von zehn bis 60 Minuten zur Verfügung, Equipment ist dafür nicht nötig.Vom 13. bis 30. Januar 2022 findet in Ungarn und der Slowakei die Handball-Europameisterschaft statt. Die Deutschland-Spiele und weitere Partien sind im Free-TV zu sehen. Alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM sind im Ersten oder ZDF zu sehen. Das Erste zeigt die ersten beiden Vorrundenspiele des DHB-Teams. Das ZDF überträgt das dritte Vorrundenspiel. Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Hauptrunde erreichen, sind jeweils zwei Hauptrunden-Spiele im ZDF und zwei im Ersten zu sehen. Ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde die blaue Eins übertragen, ein Finale mit deutscher Beteiligung das ZDF. Eurosport zeigt bis zu 18 Spiele live im Free-TV, hat aber nur die Rechte für Spiele ohne deutsche Beteiligung.Letztmals ein Blick zurück auf die Darts-WM: Sport1 erzielt beim WM-Sieg von Peter Wright vergangenen Montagabend die zweitbeste Darts-Quote in der Geschichte: 1,64 Millionen Zuschauer im Schnitt und zwei Millionen Zuschauer in der Spitze verfolgen das Finale der WM. Die Liveübertragungen erreichten im Schnitt 530.000 Zuschauer ab drei Jahren mit den neuen Rekord-Marktanteilen von 2,7 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern und 5,1 Prozent in der werberelevanten Kernzielgruppe. Neun Mal wurde im Turnierverlauf die Millionenmarke geknackt – das ist ebenfalls neuer Alltime-Rekord. Insgesamt verzeichnete Sport1 zudem über 11,3 Millionen Livestream-Abrufe online und rund 13 Millionen Video-Views auf den digitalen Plattformen. Jetzt müssen die nächsten Jahre nur noch die Teilnehmer aus Deutschland weiter kommen als bisher – und weitere Rekorde wären sicherlich gewiss.* Montag, 13.45 Uhr: Snooker (Main Tour, Masters aus London, Eurosport)* Dienstag, 02.15 Uhr: Georgia - Alabama (Football, NCAA, Finale, ProSieben Maxx)* Dienstag, 17.50 Uhr: Slalom der Damen (Ski alpin, Weltcup aus Flachau, Eurosport)* Dienstag, 19.15 Uhr: Hamburg Towers - Ankara (Basketball, Eurocup, Magenta TV)* Dienstag, 20.15 Uhr: FC Bayern München - Kaunas (Basketball, EuroLeague, Magenta TV)* Mittwoch, 13.30 Uhr: Deutschland - Tschechien (Hockey, Hallen-EM der Damen in Hamburg, Sport1)* Mittwoch, 14.15 Uhr: 7,5 Kilometer-Sprint (Biathlon, Weltcup der Damen aus Ruhpolding, ZDF)* Mittwoch, 19.30 Uhr: Deutschland - Ukraine (Hockey, Hallen-EM der Damen in Hamburg, Sport1)* Mittwoch, 19.50 Uhr: Tel Aviv - Alba Berlin (Basketball, EuroLeague, Magenta TV)* Donnerstag, 02.30 Uhr: New York Knicks - Dallas Mavericks (Basketball, NBA, DAZN)* Donnerstag, 11.45 Uhr: Kurzprogramm (Eiskunstlauf, EM der Damen in Tallinn, One)* Donnerstag, 14.15 Uhr: 10 Kilometer Sprint (Biathlon, Weltcup der Herren aus Ruhpolding, ZDF)* Donnerstag, 19.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Nürnberg Icetigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Donnerstag, 20.15 Uhr: FC Bayern München - AS Monaco (Basketball, EuroLeague, Magenta TV)* Donnerstag, 19.00 Uhr: Deutschland - Belgien (Hockey, Hallen-EM der Herren in Hamburg, Sport1)* Freitag, 12.20 Uhr: Abfahrt der Herren (Ski alpin, Weltcup aus Wengen, ZDF)* Freitag, 17.45 Uhr: Deutschland - Belarus (Handball, EM der Männer aus Bratislava, ARD)* Freitag, 18.30 Uhr: TSV Havelse - MSV Duisburg (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Freitag, 18.30 Uhr: Dresdner SC - SSC Schwerin (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. Ingolstadt Panther - Adler Mannheim (Eishockey, DEL, Maganta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: Borussia Dortmund - SC Freiburg (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 10.40 Uhr: Abfahrt der Damen (Ski alpin aus Zauchensee in Österreich, ZDF)* Samstag, 14.20 Uhr: Staffel der Herren (Biathlon, Weltcup aus Ruhpolding, ZDF)* Samstag, 15.50 Uhr: Teamspringen der Herren (Ski nordisch aus Zakopana in Polen, Eurosport)* Samstag, 17.45 Uhr: BG Göttingen - Frankfurt Skyliners (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 18.00 Uhr: Kansas State - Texas Tech Red Raiders (Basketball, NCAA, DAZN)* Samstag, 20.30 Uhr: Darmstadt 98 - Karlsruher SC (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 11.00 Uhr: Zweier der Damen (Bob, Weltcup aus St. Moritz in der Schweiz, ZDF)* Sonntag, 14.30 Uhr: Groningen - Eindhoven (Fußball aus Holland, Eredivisie, DAZN)* Sonntag, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 16.45 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären Berlin (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Sonntag, 17.45 Uhr: Deutschland - Österreich (Handball, EM der Herren aus Bratislava, ARD)* Montag, 00.55 Uhr: Australien Open (Tennis, Grand Slam, 1. Runde, Eurosport)