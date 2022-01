Bob Saget ist tot

Köpfe

Der Schauspieler und Comedian verstarb am Sonntag im Alter von 65 Jahren.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

Der Schauspieler und Comedian Bob Saget, der durch seine Rolle als Danny Tanner in der ABC-Sitcomgroße Bekanntheit erlangte, starb am Sonntag im Alter von 65 Jahren. Er wurde in Orlanda, Florida, in einem Hotelzimmer leblos aufgefunden und noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Die Todesursache ist derzeit noch unklar und soll zu einem späteren Zeitpunkt mittels einer Obduktion festgestellt werden. Laut den Ermittlern bestehen keine Anzeichen für einen kriminellen Hintergrund oder Drogenkonsum.Saget befand sich zum Zeitpunkt seines Todes auf einer landesweiten Stand-up-Tour, die noch bis Juni 2022 andauern sollte. Am Samstagabend soll er noch in Jacksonville, Florida, aufgetreten sein. Am bekanntesten war Saget für seine Rolle in der 80er-Jahre Sitcom «Full House», die zwischen 1987 und 1994 ausgestrahlt wurde. In dieser Zeit entstanden 192 Episoden. Er war auch Teil des Netflix-Rebootsaus dem Jahr 2016.Zwischen 1989 und 1997 moderierte Saget. Unscheinbare Berühmtheit erhielt Saget auch für seine Tätigkeit bei, wo er im Englischen Original die Stimme des alten Ted Mosby sprach, der seinen Kindern erzählt, wie er seine Frau kennen lernte. Bob Saget hinterlässt seine Frau Kelly Rizzo und die Kinder Aubrey Saget, Jennifer Belle Saget und Lara Melanie Saget.