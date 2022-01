«Kindred» geht bei FX in Serie

TV-News

Der Roman von Octavia Butlers wurde adaptiert, die Serie könnte schon im März starten.

FX hat die TV-Adaption von Octavia E. Butlers Romanvon Branden Jacobs-Jenkins, Darren Aronofsky und den «The Americans»-Schöpfern Joe Weisberg und Joel Fields zur Serie bestellt. Die acht Episoden umfassende Sci-Fi-Serie, die im März 2022 als Pilotfilm anlaufen soll, dreht sich um Dana (Neuzugang Mallori Johnson), eine junge Schwarze und aufstrebende Schriftstellerin, die ihr Leben mit familiären Verpflichtungen hinter sich gelassen hat und nach Los Angeles gezogen ist, bereit, sich eine Zukunft zu erobern, die ausnahmsweise ganz ihre eigene ist.Doch bevor sie sich in ihrem neuen Zuhause einleben kann, wird sie gewaltsam in der Zeit zurück und zu einer Plantage des 19. Jahrhunderts gezogen, mit der sie und ihre Familie auf überraschende Weise eng verbunden sind. Eine rassenübergreifende Romanze durchzieht ihre Vergangenheit und Gegenwart, und die Uhr tickt, während sie sich mit den Geheimnissen auseinandersetzt, von denen sie nie wusste, dass sie ihr Blut durchdringen, in dieser genrebrechenden Erkundung der Bande, die verbinden."Branden Jacobs-Jenkins hat eine phänomenale Arbeit geleistet, um «Kindred» für FX zu adaptieren und das Vermächtnis und den zeitlosen Wert von Octavia Butlers bahnbrechendem Roman zu würdigen", sagte Nick Grad, President of Original Programming bei FX. "Der Pilotfilm unter der Regie von Janicza Bravo ist brillant und wir können es kaum erwarten, die Produktion mit dieser unglaublich talentierten und engagierten Besetzung fortzusetzen."