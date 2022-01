Primetime-Check

Wie lief es für den neuen «Die Toten vom Bodensee»-Krimi? Konnte der RTL-Neustart «Gipfel der Quizgiganten» überzeugen?

Das Erste setzte zu Beginn des Abends auf die Dokuund lockte damit 2,72 Millionen Zuschauer an, 0,51 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Marktanteile lagen bei 8,8 Prozent bei allen und 7,2 Prozent bei den Jüngeren.hielt im Anschluss die Gesamtreichweite konstant, bei den Jungen sank der Wert leicht auf 0,50 Millionen. Die Einschaltquoten verbesserten sich ab 21:00 Uhr auf 9,4 respektive 7,4 Prozent. Dieinformierte danach 2,45 Millionen Zuschauer, die 11.4 Prozent des Marktes belegten. Mit 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 10,1 Prozent möglich.Im ZDF ging ein neuer-Krimi an den Start. „Das zweite Gesicht“ sicherte dem Mainzer Sender eine Reichweite von 8,23 Millionen und einen Marktanteil von 26,8 Prozent. Mit 0,70 Millionen jüngeren Sehern waren 9,9 Prozent möglich. Dasverfolgten anschließend 5,40 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligungen bewegten sich nun bei 20,1 und 11,2 Prozent. Ab 22:15 Uhr gingüber den Äther, 2,33 Millionen blieben dran. Die Marktanteile schrumpften auf 12,9 und 5,1 Prozent.RTL strahlte den Neustartvor 2,51 Millionen Zuschauern ab drei Jahren aus. Dies entsprach einem Marktanteil von 9,8 Prozent. In der Zielgruppe war mit 0,60 Millionen mäßige 10,3 Prozent drin. Um 22:15 Uhr unterbrach man das Programm wie üblich für. Die Nachrichtensendung sahen 2,28 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 9,9 beziehungsweise 8,8 Prozent. VOX baute aufund heimste Reichweite von 1,32 und 0,96 Millionen ein. Die Doppelfolge verfolgten 0,61 und 0,32 Millionen Werberelevante, womit der Sender mit der roten Kugel 8,9 und 9,3 Prozent generierte. Insgesamt fielen die Einschaltquoten mit 4,5 und 6,5 solide bis gut aus.Sat.1 zeigte um 20:15 Uhrund markierte ein 1,58-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,66 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Quoten lagen bei 5,5 Prozent bei allen und 9,9 Prozent in der umworbenen Zuseherschaft. ProSieben setzte auf diverse Sitcoms.sahen zu Beginn der Primetime 0,99 Millionen,wollten 0,85 Millionen sehen. In der Zielgruppe standen 9,5 und 8,7 Prozent zu Buche. Zweimallockte 0,74 und 0,66 Millionen an, was die Marktanteile auf 8,5 und 8,1 Prozent sinken ließ.brachte es ab 22:05 Uhr auf 0,49 Millionen Seher und 7,1 Prozent.Bei Kabel Eins standauf dem Programm, das sich 0,92 Millionen nicht entgehen lassen wollten. In der Zielgruppe generierte der Actionfilm mäßige 3,7 Prozent.bescherten RTLZWEI 5,8 und 7,3 Prozent und Reichweiten von 0,76 und 0,88 Millionen.