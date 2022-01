VOD-Charts

Fantasy-Serie waren in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres besonders beliebt. Zudem bekommt Netflix etwas vom derzeitigen «Spider-Man»-Hype ab.

Nicht erschrecken! Heute ist nicht Freitag, wenn wir für gewöhnlich die wöchentlichen VOD-Charts unter die Lupe nehmen. Nachdem am vergangenen Freitag die Jahrescharts von 2021 an der Reihe waren, blicken wir heute auf die erste Woche des neuen Jahres, also den Zeitraum vom 31. Dezember bis 6. Januar. Nach Angaben des Markforschungsunternehmens Goldmedia könnte Platz eins aber durchaus auch als Jahreswert durchgehen. Aber der Reihe nach, denn die Liste beginnt mit der Netflix-Serie, deren zweite Staffel kurz vor dem Weihnachtsfest veröffentlicht wurde. Mit 15,4 Millionen Klicks darf man sich über Platz zehn freuen. Übrigens: Zur allgemeinen Freude gesellte sich die Nachricht, dass die Serie von MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions und Jax Media gleich um zwei weitere Staffel verlängert wurde ( Quotenmeter berichtete ).Derzeit ebenfalls sehr erfolgreich ist Marvels Superheld Spider-Man, der derzeit von Tom Holland verkörpert und in den Kinos in «Spider-Man: No Way Home» die Kinokassen klingeln lässt. Auch Netflix bekommt etwas vom Kassenschlager ab, denn dort istzu sehen, der in der zurückliegenden Woche 16,0 Millionen Mal geklickt wurde. Auf Rang acht landet die Comedy. Die Polizeiserie brachte es auf eine Bruttoreichweite von 16,2 Millionen. Ein weiterer Marvel-Film befindet sich auf Rang sieben. Bei Disney+ wurde16,7 Millionen Mal abgerufen.Platz sechs führt uns zurück zu Netflix, denn dort erreichte die Sitcom17,4 Millionen Abrufe. Darauf folgt, dessen vierte Staffel am Silvestertag beim kalifornischen Streamingdienst an den Start ging. Seitdem ist Martial-Arts-Serie 17,8 Millionen Mal aufgerufen worden. Mit Platz vier tritt erstmals das Genre Fantasy in Erscheinung, das in dieser Woche zweifelsfrei das beliebteste war. Denn mit Amazonszählt man 18,1 Millionen Klicks.Platz drei geht an Dauerbrenner. Die nerdige Sitcom durchbricht die 20-Millionen-Marke und landet bei 21,5 Millionen Abrufen. Ebenfalls ein Dauergast meldet sich auf Rang zwei an. Die spanische Hitseriebringt es auf fantastische 41,1 Millionen Views. Doch damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denn dieses liegt weitere 24 Millionen Abrufe darüber und geht an eine weitere Fantasy-Serie:erreichte in der ersten Kalenderwoche sage und schreibe 65,1 Millionen Aufrufe.