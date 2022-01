Sievers «heute journal»-Einstand sehen 5,4 Millionen

Quotennews

Für «Die Toten vom Bodensee» lief es im Vorlauf sagenhaft, der 14. Krimi stellte einen Allzeitrekord ein.

Christian Sievers gehört nicht erst seit gestern Abend zum Moderatoren-Team des, doch seit Montagabend hat er offiziell seinen Dienst als Nachfolger von Claus Kleber angetreten, der die Nachrichtensendung bekanntlich am 30. Dezember 2021 letztmals moderierte. Die erste Sendung mit dem neuen Hauptmoderatoren, an dessen Seite von nun an Hanna Zimmermann zu sehen sein wird, verfolgten ab 21:45 Uhr 5,40 Millionen Interessierte. Auf dem Gesamtmarkt lag die Sehbeteiligung damit bei starken 20,1 Prozent. Auch bei den Jüngeren war die Sendung gefragt. 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährigen bescherten dem ZDF fantastische 11,2 Prozent.Die guten Werte dürften nicht nur an der Sievers-Premiere gelegen haben, sondern auch am starken Vorlauf, der aus einer neuen Ausgabe vonbestand. Der Film „Das zweite Gesicht“, die nunmehr 14. Episode der deutsch-österreichischen Krimireihe, lockte 8,23 Millionen Zuschauer zum Mainzer Sender, die 26,8 Prozent des Marktes belegten – Einstellung des Rekords von „Die vierte Frau“ im Oktober 2018. Die absolute Reichweite bedeutet in der Sendungsrangliste den zweiten Platz. Vor einem Jahr verfolgten „Der Wegspuk“ 8,32 Millionen Zuschauer. In der jungen Zuschauerschaft war die Erfolgsreihe ebenfalls einmal mehr beliebt, auch wenn man hier nicht auf Rekordniveau lag. 0,70 Millionen junge Krimifans bedeuteten 9,9 Prozent Marktanteil.Zuletzt verfolgten den Film „Der Seelenkreis“ im November des abgelaufenen Jahres 7,34 Millionen, was grandiosen 23,9 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren sorgten am 1. November 0,73 Millionen für sagenhafte 9,6 Prozent.