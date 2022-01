«White Lotus»: Aubrey Plaza macht mit

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel der Anthologie-Serie wird der Filmstar dabei sein.

Aubrey Plaza wird in der zweiten Staffel vonbei HBO mitspielen, wie „Variety“ erfahren hat. Plaza wird in der Hauptrolle der Harper Spiller zu sehen sein, einer Frau, die mit ihrem Mann und seinen Freunden im Urlaub ist. Wie bereits angekündigt, wird Staffel zwei der düsteren Erfolgskomödie in einem völlig neuen White Lotus-Resort als dem in Staffel eins verwendeten auf Hawaii spielen.Plaza ist nicht das erste Mitglied der Besetzung, das für die neue Staffel angekündigt wurde. Es wurde bereits berichtet, dass Michael Imperioli auch in der zweiten Staffel dabei sein wird. Auch Jennifer Coolidge, die Hauptdarstellerin der ersten Staffel, soll wieder dabei sein, aber HBO hat dies noch nicht offiziell bestätigt.«The White Lotus» wurde von Mike White entwickelt, der bei der Serie als Autor, Regisseur und ausführender Produzent fungiert. David Bernad und Mark Karmine sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Serie wurde bei ihrer Veröffentlichung im Juli von den Kritikern sehr gelobt, vor allem Coolidge wurde für ihre Rolle der trauernden Tanya McQuoid gefeiert.