Florian Schroeder übernimmt «wach & wichtig»

Veit-Luca Roth von 10. Januar 2022, 11:21 Uhr

Der Kabarettist, der in der ARD seine eigene Satireshow moderiert, meldet sich von nun an täglich am frühen Morgen.

Jeden Morgen ab 7:00 Uhr informiert der Berliner Radiosender radioeins in dem Podcast «wach & wichtig» über die aktuellen Themen des Tages aus der Politik, Kultur und Gesellschaft. Seit heute, 10. Januar, ist das Format zurück aus der Winterpause – mit einem neuen Gesicht beziehungsweise Stimme. Kabarettist Florian Schroeder ist neuer Host des journalistisch unterhaltenden, kompakten Newsformats.



«wach & wichtig mit Florian Schroeder» ist ab 10. Januar von montags bis freitags jeweils ab 7:00 Uhr auf radioeins.de, über die radioeins-App, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und die ARD-Audiothek verfügbar. Der Podcast existiert seit Oktober 2020 und wurde im Wechsel von Julia Menger, Kerstin Hermes, Marco Seiffert und Tom Böttcher moderiert. Schroeder ist in der rbb-Podcast-Welt kein unbekannter. Zusammen mit Serdar Somuncu ist er beim wöchentlichen Format «Schroeder & Somuncu» zu hören sowie in «Einfach Schroeder!».

Der rbb teilte mit, dass Schroeder die Dinge auf den Punkt bringe und über eine „präzise Beobachtungsgabe und einen satirischen Blick auf den ganz normalen alltäglichen Wahnsinn", weshalb er „genau der Richtige" sei, „um «wach & wichtig» zu boostern. „Immer scharf und analysierend, immer mit einem Augenzwinkern, immer hintergründig", so die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt.

