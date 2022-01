Schlag den Star startet erfolgreich ins neue Jahr

Quotennews

Mit dem Duell Pahde gegen Geppert startete gestern die erste «Schlag den Star»-Ausgabe des Jahres 2022. Mit ordentlichen Zahlen.

Mit zuletzt immerhin überzeugenden Werten in der klassischen Zielgruppe ging das-Jahr am 18. Dezember 2021 zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich ProSieben mäßige 1,58 Millionen Zuschauer insgesamt und damit einen Marktanteil von 6,6 Prozent sichern, doch wie erwähnt bügelten starke 13,8 Prozent Marktanteil aus der Zielgruppe bei 0,84 Millionen Umworbenen das Ergebnis aus. Reichweitenstärkste Show des Vorjahres war die Ausgabe ab 06. Februar, als insgesamt 1,86 Millionen Fernsehende die Show sehen wollten und der Marktanteil bei 7,1 Prozent stehen blieb. Mit damals 1,08 Millionen Umworbenen zeigte sich auch hier die entsprechend größte Reichweite und ein Marktanteil von 14,7 Prozent. Rein aus Sicht der Marktanteile war jedoch die Show am 28. August 2021 am erfolgreichsten, als 1,57 Millionen Zuschauer für 8,5 Prozent Marktanteil reichten. Am Markt der Zielgruppe war prozentual die Show vom 17. Juli am besten. Hier erwirtschafteten 0,68 Millionen Umworbene einen Marktanteil von 17,9 Prozent.Lange Rede – kurzer Sinn: Im vergangenen Jahr lief es für «Schlag den Star» zumeist nicht schlecht, jedoch blieben konstant überzeugende Leistungen auf ganzer Linie aus. Angekommen im neuen Jahr startete ProSieben mit der neuen Ausgabe und dem Duell zwischen Moderatorin Viviane Geppert und Schauspielerin Valentina Pahde in die Primetime des 08. Januar 2022. Mit 1,45 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem damit verbundenen Marktanteil von 6,0 Prozent verlief der Start recht gut. Erneut überzeugte die Leistung aus der Zielgruppe, hier sorgten 0,78 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für einen entsprechenden Marktanteil von guten 13,4 Prozent. Alles in allem setzt sich demnach das Bild aus dem Vorjahr fort und mit einem mittelmäßigen Gesamtergebnis und einer starken Zielgruppen-Leistung muss man in Unterföhring zufrieden sein.Das soll jedoch in keiner Weise die gestrige Leistung der Show schmälern. Immerhin schauten gute 2,23 Millionen in Köln bei «Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» zu und nicht zu vergessen ist zudem die Show-Konkurrenz aus dem Ersten mit «Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell», wo 5,43 Millionen Zuschauer einschalteten. Nun muss sich aufgrund dieser Quoten-Leistungen ProSieben nur noch mit der vor der Show aufkommenden Kritik beschäftigen, die vor allem darauf abzielte, dass die beiden Kontrahentinnen nicht prominent für das Format gewesen sein sollen.