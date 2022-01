«Der Staatsanwalt» eröffnet die 17. Staffel

Quotennews

Die Krimserie schob sich deutlich vor die Komödie im Ersten. Zuvor wollten aber auch viele Fernsehende das «ARD extra» sehen.



Im ZDF startete am gestrigen Abend die Krimiseriein eine neue Runde. Mit 5,88 Millionen Fernsehende legte die 17. Staffel einen etwas schwächeren Auftakt hin als die Vorherige. Dennoch setzte sich das Programm ganz nach oben auf die Tagesrangliste und der Sender wurde mit einem starken Marktanteil von 19,3 Prozent belohnt. Die 0,48 Millionen Jüngere sicherten sich gute 7,0 Prozent.hielt die Zuschauerzahl weiterhin bei 4,43 Millionen, so dass der Marktanteil mit 18,7 Prozent kaum verlor. Bei den 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde die Quote sogar auf hohe 7,7 Prozent ausgebaut.Das Erste schob hingegen zunächst einein, wofür sich 5,22 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil lag bei starke 17,6 Prozent. Zudem war das jüngere Publikum mit 0,94 Millionen Menschen vertreten, was einer herausragenden Sehbeteiligung von 14,5 Prozent entsprach. Die Komödiefolgte mit 4,44 Millionen Neugierigen, wodurch sich der Marktanteil auf hohe 14,6 Prozent verkleinerte. Die 0,41 Millionen Jüngeren fielen auf passable 5,9 Prozent zurück.Auch am Freitag überzeugte der Sender tagsüber mit Wintersport. Der Sprint der Männer im Biathlon-Weltcup aus Oberhof bewegte ab 11.30 Uhr bereits 1,82 Millionen und 0,28 Millionen jüngere Sportfans zum Einschalten. Somit lag der Sender bereits bei erfolgreichen Werten von 22,4 sowie 16,3 Prozent. Mit dem Spint der Frauen ab 14.15 Uhr legte Das Erste noch weiter zu und lockte nun 2,92 Millionen und 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige. Daraus resultieren hervorragende Quoten von 24,0 sowie 15,2 Prozent.