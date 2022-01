RTL: Mehr Interesse für News Spezial als wiederholte Chart Show

Quotennews

Dennoch musste sich der Sender zur Primetime lediglich hinter Sat.1 einordnen und zog an den anderen privaten Sendern vorbei.



Bevor RTL am Vorabend mit dem gewohnten Primetime-Programm startete, schob der Sender noch einein. Ein weiteres Mal waren Bund und Länder zusammengekommen, um neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu verabschieden. Zur Primetime wollten sich 1,73 Millionen Zuschauer über die Neuigkeiten informieren. Dies entsprach einem mäßigen Marktanteil von 5,8 Prozent. Die 0,71 Millionen Jüngeren holten solide 10,9 Prozent.Im Anschluss packte der Sender eine Wiederholung vonaus. Die Erstausstrahlung war im Juni 2020 erfolgt und Oliver Geissen hatte Promis wie Patricia Kelly, DJ BoBo, Tahnee oder Howard Carpendale begrüßt. Damals hatten 2,03 Millionen Fernsehende eingeschalten, was guten 9,3 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,90 Millionen Umworbenen hatten sich eine hohe Quote von 15,9 Prozent Marktanteil gesichert.Mit 1,52 Millionen Zusehenden erhielt die wiederholte Ausgabe nun noch deutlich weniger Interesse. Mit akzeptablen 6,3 Prozent verlor der Marktanteil drei Prozentpunkte. Dennoch musste sich RTL nur von einem der privaten Sender geschlagen geben, nämlich Sat.1 , wo die Fußballpartie übertragen wurde. Die Zielgruppe war mit lediglich 0,65 Millionen jüngeren Interessenten nicht allzu stark vertreten, so dass hier eine solide Sehbeteiligung von 10,9 Prozent verbucht wurde.