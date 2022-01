«Der Hobbit» führt das Filmprogramm an

Quotennews

Viel Platz blieb am gestrigen Abend nicht für die Spielfilme. Mit Abstand am besten lief es jedoch für VOX.



Der Großteil der Fernsehzuschauer teilte sich am gestrigen Abend auf den Krimi im ZDF , die Komödie im Ersten und das Fußballspiel in Sat.1 auf. Für das Filmprogramm einiger privaten Sender blieb somit nur noch wenig Raum, um zu punkten. Noch am besten lief die für VOX mit dem Fantasyfilm. 1,19 Millionen Fernsehende bescherten dem Sender zumindest einen soliden Marktanteil von 4,3 Prozent. Die 0,57 Millionen Umworbenen ergatterten eine hohe Quote von 8,7 Prozent.ProSieben musste sich mit dem Superheldenfilm «The First Avenger: Civil War» ► hinter diesen Werten einordnen. Mit 0,92 Millionen Zuschauern wurde ein akzeptabler Marktanteil von 3,2 Prozent eingefahren. Die 0,42 Millionen Jüngeren verbuchten nicht mehr als maue 6,1 Prozent. Mit dem Actionthrillersank die Reichweite auf 0,45 Millionen Menschen, der Marktanteil erhöhte sich leicht auf annehmbare 3,3 Prozent. Die 0,23 Millionen Werberelevanten blieben weiterhin bei mäßigen 6,3 Prozent hängen.RTLZWEI versuchte mit dem Thrillerzu überzeugen. Die 0,72 Millionen Interessenten, die einschalteten, glichen einem soliden Wert von 2,5 Prozent. In der Zielgruppe entsprachen 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige einer passablen Quote von 4,3 Prozent. Der Westernlockte noch 0,43 Millionen Zuschauern und steigerte sich somit auf hohe 3,5 Prozent Marktanteil. Die 0,14 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf annehmbare 4,2 Prozent zurück.