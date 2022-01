«Rosins Heldenküche» und «Tierische Helden» starten mit viel Luft nach oben

Quotennews

Auch Kabel Eins und RTLZWEI startete am gestrigen Donnerstag mit neuen Formaten, die jedoch bei der starken Konkurrenz kaum eine Chance hatten.



Inbietet der berühmte Fernsehkoch zehn jungen Menschen ohne Job die Möglichkeit auf eine neue Lebensperspektive. Dafür müssen sich die Bewerber durch ein zweimonatiges Gastro-Bootcamp kämpfen, um dann die Chance auf einen Ausbildungsplatz zu haben.Das neue Format überzeugte zum Auftakt 0,58 Millionen Fernsehende, was noch deutlich Luft nach oben ließ. Kabel Eins kam nicht über einen mauen Marktanteil von 1,9 Prozent hinaus. Allerdings hatte die Sendung sicherlich auch so zu kämpfen, da man parallel zu vielen Erfolgsformaten und Neustarts auf Sendung ging. Etwas besser sah es in der Zielgruppe aus. Hier saßen 0,33 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm und sicherten sich einen soliden Marktanteil von 4,6 Prozent.Zeitgleich startete auch RTLZWEI mit einem neuen Format. Die Dokusoapdreht sich um acht Rettungshunde, die Sprengstoff erschnüffeln, zum Rettungsschwimmer werden oder vermisste Personen finden. Auch dieser Neustart wurde sicherlich durch die starke Konkurrenz zusätzlich nach unten gedrückt, denn mehr als 0,43 Millionen Zuschauer fanden nicht auf den Sender. Dies resultierte in einer mageren Sehbeteiligung von 1,4 Prozent. Die 0,20 Millionen Werberelevanten blieben zudem bei schwachen 2,7 Prozent hängen.