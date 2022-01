Primetime-Check

Hatten «Die Bergetter» gegen den Krimi im Ersten eine Chance? Wie startete «The Masked Dancer» neben einem Spezial von «Wer wird Millionär?»?



An diesem Donnerstagabend hatte der Krimiim Ersten mit 8,12 Millionen Fans und einem hervorragenden Marktanteil von 26,0 Prozent die Nase vorne. Der Krimi kam bei den 0,80 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf einen starken Marktanteil von 10,9 Prozent. Für dieblieben noch 3,27 Millionen Interessierte dran, was eine gute Sehbeteiligung von 12,0 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,45 Millionen Zuschauern beziehungsweise solide 6,6 Prozent die Nachrichten. Das ZDF punktete mit der Serierecht gut und lockte 4,74 Millionen Zuschauer an, was hohe 14,3 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender eine starke Quote von 9,5 Prozent sicher. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr hielt sich mit einem Publikum von 4,15 Millionen Menschen weiterhin bei 15,2 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft eine sehr gute Sehbeteiligung von 8,8 Prozent ergatterte.RTL zeigte an diesem Abend, was dem Sender sehr erfolgreiche Quoten einbrachte. So wurden insgesamt 4,92 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 1,12 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine Sehbeteiligung von herausragenden 19,5 beziehungsweise starken 18,3 Prozent in der Zielgruppe wurde mit dem Programm erzielt. Sat.1 war mit dem Magazinhingegen nicht sehr erfolgreich und lockte lediglich 0,53 Millionen Neugierige. Ein mieser Marktanteil von 1,7 Prozent wurde somit ermittelt. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,27 Millionen Fernsehenden eine schwache Quote von 3,7 Prozent ein.ProSieben überzeugte an diesem Donnerstagabend mit der Tanzshow. 1,75 Millionen Zuschauer lockte der Auftakt der neuen Show und ergatterte so einen starken Marktanteil von 6,1 Prozent. Bei den 0,84 Millionen Umworbenen kam man auf eine hohe Quote von 12,3 Prozent. RTLZWEI hatte an diesem Abend deutlich weniger Erfolg und überzeugte mit der Dokusoapnicht. Es schalteten insgesamt nur 0,43 Millionen Filmfans ein, sodass der Marktanteil bei niedrigen 1,4 Prozent lag. 0,20 Millionen jüngere Fernsehzuschauer verbuchten zumindest magere 2,7 Prozent.Die Dokusoapbei Kabel Eins fuhr bei einem Publikum von 0,580 Millionen Menschen maue 1,8 Prozent Marktanteil ein. Bei den 0,33 Millionen Umworbenen wurde eine solide Quote von 4,6 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr verbuchte VOX mit dem Fantasyfilm vonbei einem Publikum von 1,04 Millionen Zuschauern ein passables Ergebnis von 4,1 Prozent. In der jüngeren Gruppe wurde auch eine gute Quote von 7,7 Prozent bei 0,48 Millionen Werberelevanten ermittelt.