Die dritte «Wer wird Millionär?»-Ausgabe zurück in der Erfolgsspur

In der 3-Millionen-Euro-Woche gibt es vier Abende bei RTL in der Primetime das beliebte Quiz im Angebot.

Den Anfang machte der Montag mit 4,07 Millionen Zuschauern und 0,98 Millionen Umworbenen und damit einem Marktanteil von 13,3 Prozent insgesamt und 12,9 Prozent am Zielgruppen-Markt. Am Dienstag folgte Ausgabe zwei der Event-Woche vor 3,43 Millionen Zuschauern und wiederum 0,79 Millionen aus der Zielgruppe. Hier ergaben sich also Marktanteil von 12,5 Prozent insgesamt und entsprechend 11,5 Prozent am Markt der Zielgruppe. Angekommen am gestrigen Abend, der Mittwochs-Primetime, holte Günther Jauch zum dritten Mal die Show ins Abendprogramm und dieses Mal waren wieder mehr, genauer 4,07 Millionen, RTL-Zuschauer vor den Bildschirmen dabei.Hiervon konnten 0,97 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 15,6 Prozent ergab. Aus der Gesamtreichweite ergab sich ein Marktanteil von 15,3 Prozent. Dass die Quoten konstant gut sind, verwundert nicht. Die Show an sich ist beim Kölner Sender stets beliebt und mit dem Modus der 3-Millionen-Euro-Woche beikommt ein spannender Touch hinzu.Denn am heutigen 06. Januar 2022 folgt die Finalsendung, in der die Kandidaten um eben die Rekordsumme von drei Millionen Euro spielen können. Um sich zu qualifizieren, müssen die Kandidaten des Finalabends in den zurückliegenden drei Shows mindestens 16.000 Euro erspielt haben. Ist das Finale dann vorbei, müssen sich RTL-Zuschauer auch gar nicht lange auf reguläre «WWM»-Abende verzichten, denn bereits am 09. Januar 2022 gibt es die nächste Quiz-Show in der RTL-Primetime zu sehen.