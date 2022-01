«Stalk»: Zweite Staffel ab Februar

TV-News

Der Sony Channel bringt die zweite Staffel erstmals ins deutsche Fernsehen.

Bereits die erste Runde konnten die deutschen Fernsehzuschauer vonbeim Sony Channel sehen. Nachdem inzwischen die französische Produktion auch beim ARD-Sender One lief, holt nun der Pay-TV-Sender auch die zweite Runde. Diese besteht ebenfalls aus zehn Episoden, die ab Donnerstag, den 24. Februar, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt wird.In der zweiten Staffel von «Stalk» ist Lucas (Théo Fernandez) bereits in seinem dritten Jahr an der Universität und hat das Stalken hinter sich gelassen. Mit seiner neuen Clique scheint ihm endlich alles zu gelingen und all die Skandale in der Vergangenheit liegen weit hinter ihm. Doch sein Status wird plötzlich in Frage gestellt, als ein mysteriöser Stalker, der White Duke, die Kontrolle über die Universität übernimmt und einen persönlichen Groll gegen Lux zu hegen scheint.Wer ist er? Und warum hat er es auf ihn und seine Freunde abgesehen, zu denen auch Alma (Carmen Kassovitz, Atomic Summer) gehört, die nach Kanada gezogen ist? Um sich selbst zu schützen, auf die Drohungen zu reagieren und die Paranoia, die auf dem Campus um sich greift, in den Griff zu Stalking...Die Fernsehserie, die von Flint Filme kommt, dauert um die 23 Minuten und hatte am 13. März 2020 Premiere. Die französischsprachige Serie ist in Belgien 1er auf und RTLplay zu sehen, in Frankreich bei dem französischen öffentlich-rechtlichen Angebot France.TV Slash.