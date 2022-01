«The Masked Dancer» startet deutlich unter dem Niveau des Originals

Quotennews

ProSieben hat ein zweites Format mit maskierten Promis ins Programm genommen und hofft natürlich an den Erfolg anzuknüpfen.

Nach dem enormen Erfolg von «The Masked Singer» hat ProSieben das Konzept nun auch aufs Tanzen übertragen und startete somit am gestrigen Abend in die erste Ausgabe von. Wieder gibt es ein prominentes Rateteam, zu welchem unter anderem Steven Gätjen und Alexander Klaws gehören. In den vier Liveshows treten also maskierte Promis wie der Buntstift, die Maus oder der Affe an und stellen ihre Tanzkünste unter Beweis. Am Ende der ersten Show kam unter der Maske des Glühwürmchens Ute Lemper zum Vorschein.Die allererste «The Masked Singer»-Show überzeugte im Juni 2019 2,19 Millionen Fernsehende sowie 1,46 Millionen Jüngere. In den darauffolgenden Wochen steigerte sich die Aufmerksamkeit deutlich und das Publikum vergrößerte sich stetig. Auch inzwischen kommt das Format noch meist auf über drei Millionen Zuschauer. Zum gestrigen Auftakt fanden nun 1,75 Millionen Neugierige auf den Sender, was starken 6,1 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,84 Millionen Jüngeren kamen nicht über eine hohe Quote von 12,3 Prozent hinaus. Man startete also deutlich unter dem Originalformat, so dass der Sender nun sicherlich auf einen deutlicheren Aufschwung in den kommenden Wochen hofft.Direkt im Anschluss beschäftigte sich auchmit dem Ursprung für die neue Show. Die Sendung hielt noch 0,87 Millionen Interessenten auf dem Sender. Folglich stand hier eine gute Sehbeteiligung von 4,6 Prozent auf dem Papier. Bei den 0,37 Millionen Umworbenen nahm das Interesse recht deutlich ab. Hier wurden noch passable 7,9 Prozent Marktanteil verbucht.