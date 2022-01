«Yellowjackets»-Star macht Netflix-LGBTQ+-Podcast

Vermischtes

Jasmin Savoy Brown und Liv Hewson werden wöchentlich eine neue Ausgabe für Netflix herausbringen.

Der Streamingdienst Netflix hat miteinen neuen Podcast gestartet, der sich mit Kreativen in der LGBTQ+-Szene auseinandersetzt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei es das Ziel, die Arbeit „durch eine liebevolle und humorvolle Linse“ zu feiern und fördern. Der Podcast wurde von der lesbischen Schauspielerin, Sängerin/Songschreiberin und Podcasterin Jasmin Savoy Brown ins Leben gerufen, die in der Showtime-Serie «Yellowjackets» und dem kommenden «Scream»-Reboot mitspielt.Sie moderiert die Sendung gemeinsam mit der Produzentin und nicht-binären Schauspielerin, Komikerin und Dramaturgin Liv Hewson, die ebenso in «Yellowjackets» mitspielt. Die beiden verkörpern zwei jugendliche Mitglieder eines Fußballteams, die zusammen in der Wildnis gestrandet sind, was ihre romantische Beziehung auf eine harte Probe stellt. Hewson hat auch in der Netflix-Serie «Santa Clarita Diet» mitgewirkt."Ich bin stolz auf 'The Gay Agenda'", sagte Savoy. "Es ist fröhlich, es ist neugierig, es ist einladend. Ich denke, es ist ein echtes Spiegelbild der LGBTQ+-Gemeinschaft, und ich hoffe, dass unsere Hörer das auch so sehen. Die Interviews mit den Gästen in dieser Staffel haben mich zu einem besseren Menschen gemacht. Die einzigartigen Geschichten und Perspektiven der Menschen über das Leben und das Glück zu hören, war eine lehrreiche Erfahrung, die ich nicht als selbstverständlich ansehe.""Der erste Punkt auf der 'Gay Agenda' ist natürlich, dass unsere Gäste Spaß haben und sie selbst sein sollen", so Hewson weiter. "Es ist Platz für alles, für Verbindung und Heilung und für Respektlosigkeit und Albernheit. Es ist ernst und es ist nicht ernst. Wir haben viele Facetten! Ein Teil des Anstoßes für diesen Podcast war es, einen Raum zu schaffen, um über das LGBTQ-Sein in der Unterhaltung zu sprechen, der sich auf etwas anderes als den Schmerz konzentriert. Der Schmerz ist natürlich da, aber die Freude ist es auch! Wir wollen in Freude leben."