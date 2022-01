Im Februar landet die «Space Force»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat ein Startdatum für die zweite Staffel gefunden.

Mitten in der Corona-Pandemie startete der kalifornische Streamingdienst Netflix die erste-Staffel. Im Mai 2020 brachte das Format zahlreiche Menschen zum Lachen, enttäuschte aber viele Gesichter. Nicht bei allen Menschen kam die erste Staffel gut an, denn Produzenten bauten zahlreiche mittelmäßige Witze ein.Dennoch entschied sich Netflix, die halbstündige Comedy fortzusetzen. Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es ab Freitag, den 18. Februar 2022, die zweite Staffel zu sehen. Neben dem unglaublich talentierten Carell spielen John Malkovich (Dr. Mallory), Ben Schwartz (F. Tony Scarapiducci), Diana Silvers (Erin Naird), Tawny Newsome (Captain Angela Ali), Lisa Kudrow (Maggie Naird) und hoffentlich sehen wir auch mehr von Jane Lynch (Chief of Naval Operations) und Patrick Warburton (Kommandant des Marine Corps).Noch gab es keinen Teaser von Netflix , aber die zweite Staffel wird mit großer Wahrscheinlichkeit an das Ende der ersten Runde anknüpfen. Dort drohte ein Atomkrieg sowie der Bewaffnung, Entwaffnung und Wiederbewaffnung von Habitat One, einem potenziellen Konflikt mit den Chinesen und General Naird (Steve Carell), der zur Space Force zurückkehrt, um sich mit der Situation auseinanderzusetzen.